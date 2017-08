Rosy Abate La serie/ Una tranquilla vita in Liguria spazzata via da una notizia

Rosy Abate, Canale 5

Giulia Michelini tornerà a vestire i panni della Regina di Palermo e non solo per la passeggiata lungo il viale dei ricordi che ogni settimana stiamo facendo su Canale 5, ma anche per lo spin off in onda a partire da settembre. L'erede di Squadra Antimafia è sicuramente la nuova fiction Taodue che vedrà la Michelini tornare nei panni di Rosy Abate mettendo da parte la sua "tranquilla" vita in Liguria. Sembra che sia proprio questo l'incipit della nuova serie che porterà la beniamina del pubblico di Canale 5 al cospetto di un'importante rivelazione che cambierà la sua vita e le darà una nuova speranza. Quale? C'è la possibilità che Leonardino sia vivo e a confermalo sono stati proprio i promo della nuova serie in onda da settembre, ma siamo sicuri che quella che abbiamo sentito sia la voce del piccolo bambino di Rosy e Ivan di Meo?

LEONARDINO ANCORA VIVO?

Secondo le prime anticipazioni sullo spin off di Squadra Antimafia dedicato alla Regina di Palermo, sembra che nella prima puntata troveremo la nostra protagonista alle prese con la sua nuova vita, nella bella Liguria, almeno fino a che qualcuno non busserà alla sua porta con una notizia importante: il figlio che credeva morto potrebbe essere ancora vivo. Dopo tutto quello che abbiamo visto in Squadra Antimafia, è inutile dire che per la regina inizierà una vera e propria caccia tra vecchi e nuovi nemici proprio per cercare di scoprire la verità. I fan di Squadra Antimafia torneranno al lido sulla spiaggia dove hanno pensato di assistere alla morte del bambino con lo straziante dolore della madre, un'interpretazione che ancora oggi il pubblico non può far altro che ricordare nitidamente.

