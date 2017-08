STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Mac Gyver, L'ambasciata (martedì, 22 agosto 2017)

Stasera sulla Rai

"Molti i film a disposizione del pubblico delle reti Rai martedì 22 agosto, oltre alla fiction "L’ambasciata", su Rai Uno in prima serata, che dovrebbe risultare il programma più seguito. Completano il palinsesto serie televisive, fiction e programmi si attualità come "I Nostri Angeli – Reportage", in seconda serata sempre su Rai Uno".

Su Rai Uno alle 21.25 continua la messa in onda delle puntate della miniserie spagnola "L'ambasciata", che vede tra gli interpreti Megan Montaner, Melanie Olivares, Belen Rueda, Maxi Iglesias, Abel Folk, Raul Arevalo e Amaia Salamanca. La vicenda è ambientata a Bangkok presso l’ambasciata spagnola, che ha visto l’arrivo, come nuovo ambasciatore, di Luis Salinas, il cui lavoro è quello di rimettere ordine in una sede che in precedenza aveva visto diversi problemi. Salinas si trova quindi a lavorare in una routine dove il malaffare e la corruzione regnano indisturbati, e inizia a farsi dei nemici tra il personale, venendo sottoposto anche a ricatti ed a possibili vendette. A seguire, alle 23.20, un programma di attualità, intitolato "I Nostri Angeli - Reportage", un programma che è nato sulla scia del ricordo dei giornalisti che hanno perso la vita per informare dalle zone più pericolose del mondo. La serata viene trasmessa da Trieste e nell’occasione si potranno rivedere vari reportage di Marco Luchetta, Dario D’Angelo, Alessandro Ota e Miran Hrovatin. Due remake di serie televisive vanno in onda su Rai 2; dalle 21.15 il 17esimo episodio della prima stagione di "MacGyver", intitolato "Amsterdam", con protagonista principale il detective Angus che lavora in una organizzazione segreta degli Stati Uniti e possiede uno straordinario talento ed una grande conoscenza scientifica, elementi che gli permettono di risolvere tutti casi e anche di salvare molte vite umane.

Dalle 22.50 è la volta di un episodio della quinta stagione della serie "Hawaii Five-O", intitolato "A caccia del passato", nel quale si seguono le vicende del gruppo di detective che venne istituita per contrastare i criminali nelle isole americane dell’oceano Pacifico. Su Rai Tre, si inizia alle 21.15 con il film drammatico "McFarland", diretto da Niki Caro ed interpretato da Kevin Costner, Morgan Saylor, Maria Bello, Elsie Fisher, Diana Maria Riva, Vincent Martella, Mariann Gavelo e Daniel Moncada. Ambientata in un liceo americano, quello di Mc Farland, è la storia di un coach, White, e dei suoi studenti, che lui allena fino a farli diventare campioni nella corsa. Lo stare insieme permette al coach ed ai ragazzi di trasmettersi a vicenda doti importanti come la determinazione, il senso del dovere e la grinta. A seguire, dalle 23.35, il programma di attualità intitolato "TG3 Linea Notte Estate".

Su Rai 4, spazio ad un thriller storico con inizio alle 21.05. Il film si intitola "Operazione Valchiria" e segue le vicende dell’attentato avvenuto nel 1944 a Rastenburg, al regime di Adolf Hitler da parte di un colonnello della Wermacht, Claus von Stauffenberg, insieme ad altri militari, che volevano effettuare un colpo di stato che invece fallì. Diretto da Bryan Singer ed interpretato da Tom Cruise, Kenneth Branagh, Eddie Izzard, Stephen Fry, Tom Wilkinson, Bill Nighy, Carice van Houten, Halina Reijn, Thomas Kretschmann e Terence Stamp. Film di genere drammatico invece, in programma su Rai 5, alle 21.15, intitolato "La classe" Il film segue le vicende durante un anno scolastico di una classe delle scuole elementari parigine e del suo maestro. La classe si trova in una scuola situata in un quartiere molto difficile e vede la presenza di alunni appartenenti a diverse etnie, che il maestro Begaudeau, riuscirà comunque a gestire. Diretto da Laurent Cantet ed interpretato da Francois Begaudeau, Angelica Sancio e Agame Malembo-Emene. Su Rai Movie la trasposizione cinematografica di un romanzo scritto da Isabel Allende, ed intitolato "La Casa Degli Spiriti", con inizio alle 21,10. Il film drammatico, ripercorre la vicenda di Esteban Trueba, un cercatore d’oro che vorrebbe sposare una donna aristocratica, Rosa. Quando riesce a trovare l’oro in una miniera, Rosa però muore ed Esteban sposa Clara, la sorella di Rosa, che ha dei poteri occulti. Dalla loro unione nasce una figlia, Blanca, che ama Pedro, il quale comanda il gruppo dei contadini rivoltosi. Esteban si schiera dalla parte dei militari che effettuano un golpe e Blanca viene incarcerata insieme al fidanzato. Esteban successivamente si ravvede e riesce a favorire la fuga di Pedro. La figlia, Blanca, una volta tornata in libertà, scrive un libro dell’accaduto. Diretto da Bille August ed interpretato da Jeremy Irons, Vanessa Redgrave, Armin Mueller-Stahl, Antonio Banderas, Glenn Close, Wynona Ryder e Meryl Streep. La programmazione di Rai Premium prevede, con inizio alle 21.20. la fiction "Provaci Ancora Prof", con la messa in onda del sesto episodio della sesta stagione, intitolato "L'ultima litigata", nel quale la Prof si trova invischiata nell’indagine sulla morte del proprietario di una rosticceria, all’indomani di una litigata con una stilista, alla quale la stessa Prof ha assistito.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno

21.25, "L’ambasciata", fiction

23.20 "I Nostri Angeli - Reportage", programma di attualità

Rai Due

21.15, "MacGyver" serie televisiva

22.50 "Hawaii Five-O", serie poliziesca

Rai Tre

21.15, "McFarland" film drammatico

23.35 "TG3 Linea Notte Estate", programma di attualità

Rai 4

21.05 "Operazione Valchiria", thriller storico

Rai 5

21.15, "La Classe", film drammatico



Rai Movie

21.10, "La Casa Degli Spiriti", film drammatico

Rai Premium

21.20, "Provaci ancora Prof", fiction

