Selvaggia e Francesco si sono lasciati/ Temptation Island 2017, lei i selfie sul divano e lui?

Selvaggia e Francesco, Temptation Island

DALLA ROTTURA ALLA POLEMICA: COLPA DI SELVAGGIA?

I lenticchi di Temptation Island 2017 si sono lasciati. Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo non stanno più insieme ed è questa la notizia di fine agosto ad un passo dall'inizio di Uomini e donne dove i due saranno ospiti. Come ogni anno, la nuova edizione del programma si aprirà con l'ospitata delle coppie di Temptation Island e di Filippo Bisciglia, sarà allora che ne sapremo di più sulle motivazioni che hanno portato alla rottura "definitiva" del loro rapporto? Sembra proprio di sì, almeno al momento. La coppia si trova travolta dalle polemiche e dai commenti poco gentili soprattutto nei confronti dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne. Selvaggia è sempre apparsa molto gelosa e poco incline al dialogo e anche questa volta i fan le consigliano di tornare sui suoi passi e, soprattutto, essere molto gelosa di quanto è apparsa nel programma. Rimane il fatto che la rottura è ancora effettiva e mentre lei dipenge "momenti" sul divano della sua nuova casa, lui si scusa con i fan.

I LENTICCHI SI DICONO ADDIO MENTRE FRANCESCO CHIOFALO SI SCUSA

Sappiamo bene che Lenticchio ha il cuore sensibile e in Temptation Island 2017 abbiamo avuto il modo di conoscerlo. Sperando che tutto quello che sta succedendo non sia solo una trovata pubblicitaria, i fan della coppia continuano a chiedere conferma delle motivazioni della rottura sperando che non sia stato il like a Simona il motivo di tutto. Se da una parte Selvaggia Roma continua a dire che non risponderà a domande di questo tipo, dall'altra c'è Francesco che si scusa con i fan per non poter parlare della questione e non solo. Lenticchio scrive: "Mi state bombardando di domande di ogni tipo... non è per maleducazione che non rispondo...ma penso che questo non sia il luogo dove risolvere questo tipo di questioni... mi sento morire dentro...non mi sento bene per niente... al di fuori ho un aspetto forte ma dentro c'è un ragazzetto fragile e con dei sentimenti come tutti voi. Vi chiedo solo un po' di rispetto, in questo momento non mi va di rispondere a domande in merito alla separazione fra me e Selvaggia, scusatemi".

