TERAPIA D'URTO/ Su Canale Nove il film con Adam Sandler (oggi, 22 agosto 2017)

Terapia d'urto, il film commedia in prima serata su Canale Nove

ALLA REGIA PETER SEAGAL

Terapia d’urto, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 22 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta da Peter Segal nel 2003. Il film si regge su Adam Sandler e Jack Nicholson, due degli attori più importanti della scena statunitense. Il primo è noto per aver preso parte negli anni '90 al Saturday Night Live, prima di dedicarsi al grande schermo. Nel corso della sua carriera, che lo ha portato ad essere uno degli attori più pagati in assoluto, ha interpretato pellicole come Billy Madison (1995), Bulletproof (1996), Un tipo imprevedibile (stesso anno), Prima o poi me la sposo (1998), Ubriaco d'amore (2002), Spanglish - Quando in famiglia sono in troppi a parlare (2004), L'altra sporca ultima meta (2005) e Pixels (2015). Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

COME ANDRA' A FINIRE?, ECCO LA TRAMA

Il film vede come protagonista un disegnatore di abbigliamento riservato ai gatti, David Buznik (Adam Sandler). L'uomo è anche riuscito a varare una linea extra large per felini, vedendo però il merito della sua invenzione andare al proprio direttore, da lui considerato l'emblema dell'incapacità. L'uomo, che è effettivamente ottuso, da sempre approfitta della propria posizione privilegiata per infierire su di lui, deridendolo apertamente e causando danni non da poco alla sua autostima. Quando il direttore gli ordina di occuparsi di un nuovo lavoro, David è quindi costretto ad imbarcarsi su un aereo, ove ben presto si trova a dover litigare con un vero e proprio prepotente che gli ha soffiato il posto regolarmente prenotato.

Ad aggravare la situazione concorre poi l'uomo che si ritrova al fianco, un tipo estremamente stravagante che non esita a metterlo in difficoltà di fronte agli altri passeggeri. Alla fine David non ce la fa più e scoppia letteralmente, dando la stura ad un clamoroso diverbio, nel corso del quale tocca accidentalmente una hostess sul braccio, provocando una denuncia da parte sua, per aggressione.

Il conseguente processo vede la sua condanna in qualità di persona incapace di controllare gli scoppi di rabbia, costringendolo quindi a rivolgersi ad uno psichiatra. Nel corso della ricerca, scopre però che l'uomo che lo ha messo nei guai è proprio un notissimo specialista, Buddy Rydell (Jack Nicholson), autore di ripetute pubblicazioni sul tema. Recatosi nel suo studio, il dottore lo unisce ad una seduta di gruppo con altri soggetti irascibili, accoppiandolo proprio con il soggetto più problematico in assoluto. Una volta terminata la seduta, i due decidono di andarsi a bere una birra insieme, ma una volta entrati nel locale si ritrovano nel bel mezzo di una rissa, cui non riescono a sfuggire. Nella colluttazione, mentre cerca di sottrarre il bastone ad un cieco che lo sta colpendo, David colpisce in modo del tutto accidentale la barista, fratturandole il naso. Ancora una volta, quindi, l'uomo si ritrova a dover sostenere il giudizio in un'aula di tribunale e stavolta in una posizione del tutto sfavorevole, tale da poterlo condurre addirittura dietro le sbarre. Ad evitare il peggio sarà proprio il dottor Rydell, il quale afferma di poter guarire David nel breve volgere di un mese, convincendo il giudice ad affidarglielo.

