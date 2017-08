Una Vita / Anticipazioni 22 agosto: Teresa interrompe la relazione clandestina con Mauro

Una Vita, anticipazioni

Dopo la pausa, tornano anche oggi le nuove dinamiche di Una Vita, la telenovela spagnola in onda nel primo pomeriggio dell'ammiraglia di Casa Mediaset. Cosa è successo ieri e cosa vedrete a breve? Cerchiamo di fare il punto della situazione a seguire. Nella puntata trasmessa ieri su Canale 5, abbiamo visto Mauro e Teresa fare l'amore e trascorrere l'intera notte insieme. Il loro atteggiamento particolare però, farà molto insospettire Humildad che avrà modo di sfogarsi con Padre Fructuoso. Tano intanto, terrorizzato dal viaggio e il collegio inglese è scappato: che fine ha fatto? Nulla di preoccupante. Il ragazzo infatti, facendo allarmare tutti i familiari, con la complicità di Servante si era semplicemente nascosto nella portineria del suo palazzo. Per farlo tornare a casa è servito il tempestivo colloquio con Pablo, che parlandogli con serenità gli ha fatto comprendere la strepitosa occasione di avere la possibilità di poter studiare fuori. Intanto Trini ha cercato lavoro per tutta Acacias fino a quando Ramon ha ribadito che essendo lui l'uomo di casa, questo ruolo non spetterebbe alla moglie.

Anticipazioni, le trame della nuova puntata

Ramon rivela a Trini di avere nascosto del denaro nella loro vecchia abitazione. Tutto ciò è successo ieri, durante il nuovo appuntamento di Una Vita, cosa rivelano le trame di oggi, martedì 22 agosto? Trini con la scusa di prendere un'agenda si è recata da Clemente Heredia per giocare a carte mentre Mauro ha ricattato Paco. Trini vince la sua partita a poker ma sfortunatamente non troverà i soldi e i gioielli nascosti nella casa di Clemente. Cayetana e il Duca di Somoza invece, avranno un nuovo incontro e si lasceranno totalmente cullare dalla passione. Tano fa il suo ritorno in casa comunicando ai familiari di essere pronto per la partenza al collegio di Bristol. Martin intanto sarà molto felice della sua nuova parte nel film ma Casilda è molto gelosa di Enriqueta: come andrà a finire? Pablo prosegue gli allenamenti mentre Leonor lo aiuta. Teresa torna a casa dopo la notte di passione con Mauro e mentre Humildad comincia a sospettare qualcosa, l'amante decide di interrompere la sua relazione clandestina.

