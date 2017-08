Uomini e Donne/ Anticipazioni: Cecilia Zagarrigo nuova tronista? Le ultime indiscrezioni (Trono Classico)

Uomini e Donne, classico

Ormai manca circa una settimana alla prima registrazione del 22esimo anno di Uomini e Donne. Maria De Filippi il prossimo 29 agosto, tornerà presso gli Studi Elios di Roma per presentare al suo pubblico i nuovi tronisti della corte giovane. Non ci sarebbero dubbi sul primo volto ufficiale di questo nuova stagione in partenza da settembre: Mattia Marciano. Il campano si è fatto conoscere per avere corteggiato Desirée Popper. Dopo un bacio tra i due ed una particolarissima intesa, la ragazza ha ugualmente deciso di fare un passo indietro lasciando il suo trono senza fare una scelta. Questa decisione ha deluso moltissimo le aspettative del buon Mattia che si sentiva già il fidanzato ufficiale della modella brasiliana. Il suo atteggiamento mai sopra le righe e molto rispettoso, ha avuto modo di emergere sul resto degli altri ragazzi in studio. Marciano è stato eletto da tutti come il classico bravo ragazzo. Ecco perché, dopo alcune anticipazioni da parte di fonti stampa autorevoli, sulla sua presenza - ad oggi - non dovrebbe esserci alcun dubbio.

Mattia sul trono... e poi? Le ipotesi

Quello che però non conosciamo sono gli altri potenziali tronisti del trono classico di Uomini e Donne. Dopo la loro rottura, si è parlato di Andrea Melchiorre e Giulia Latini ma, anche in questo caso, le anticipazioni sono attualmente ufficiose. Tra gli altri papabili nomi, si è avanzato anche quello di Cecilia Zagarrigo, che anche Maria ha definito essere una ragazza molto carina. Due anni fa, la giovane aveva partecipato nel ruolo di corteggiatrice per il trono di Oscar Branzani, ma in quel caso l'influencer campano ha preferito scegliere Eleonora Rocchini. Lo scorso anno invece, Luca Onestini ha voluto chiamarla in studio e nonostante il forte feeling, i due non sono usciti insieme. A questo punto, ci appare molto probabile una potenziale “ricompensa” per la ragazza in cerca dell'amore della vita. Staremo a vedere cosa accadrà. Nel frattempo, pare che questa settimana sarà utilizzata dalla redazione del programma per registrare le clip di presentazione dei tronisti che faranno ufficialmente parte della nuova stagione del trono classico in partenza da settembre. A questo punto, si attendono indiscrezioni e novità su potenziali avvistamenti.

© Riproduzione Riservata.