Uomini e Donne/ Anticipazioni: verso la registrazione, quale sarà il destino di Gems e George? (Trono Over)

C'è grandissima attesa per l'inizio della nuova stagione over di Uomini e Donne. Tutti gli estimatori delle dinamiche senior, vogliono sapere come è andata a finire tra Gemma Galgani e Marco Firpo: stanno ancora insieme oppure no? La dama ha deciso di trincerarsi dietro un silenzio che fa comunque rumore, specie per gli estimatori. Dopo giorni di condivisioni social, tra scatti appassionati e dediche d'amore, Gemma ha deciso di non proferire più parola sulle sue questioni private. Dopo delle dichiarazioni che non lasciavano trasparire nulla di positivo, negli ultimi tempi la Galgani ha nuovamente condiviso stati Facebook e immagini decisamente più allegri. Questo cambio di rotta potrebbe essere un visibile segnale di ripresa: la coppia non è scoppiata? Marco Firpo, a differenza sua non è affatto social e quindi sotto quel punto di vista tutto continua a tacere. Le nuove registrazioni di Uomini e Donne, dovrebbero iniziare il prossimo 29 agosto ma attualmente non sappiamo se si partirà con il trono classico oppure con quello over.

Uomini e Donne, trono over: il destino di Gemma e Giorgio

Ciò che conosciamo però, riguarda senza ombra di dubbio la prossima diramazione di notizie ufficiali. Dopo la registrazione infatti, molto probabilmente verranno diffuse le prime anticipazioni provenienti dalla corte senior di Queen Mary. Ecco perché, dalle prime giornate di settembre, scopriremo cosa è realmente successo tra Gemma e Marco: si sono lasciati oppure no? Tra le altre domande irrisolte, capiremo anche il destino televisivo di Giorgio Manetti. Il toscano infatti, aveva espresso il desiderio di lasciare il trono over per dedicarsi alla sua nuova attività da scrittore. Nel corso dell'estate inoltre, proprio Giorgio è stato paparazzato con una misteriosa bionda, a testimonianza che le sue frequentazioni femminili proseguono con una certa costanza. A differenza dello scorso anno però, le dichiarazioni di Gemma e Giorgio non sono state frequenti come nel passato ecco perché, abbiamo avuto delle difficoltà a ricostruire le vere intenzioni di dama e cavaliere over.

