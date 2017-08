A PROPOSITO DI SCHMIDT/ Il film in onda su Rete 4 (mercoledì 23 agosto)

Jack Nicholson

LA REGIA DI ALEXANDER PAYNE

Andrà in onda mercoledì 23 agosto, in seconda serata su Rete4, uno dei film più celebri che vedono Jack Nicholson come protagonista: alle 23.30, infatti, andrà in onda "A proposito di Schmidt" di Alexander Payne, pellicola che ebbe un grande successo all'epoca, presentando l'istrionico attore americano in un ruolo inedito per la sua età. Arrivato in tutte le sale nel 2002, "A proposito di Schmidt" non è al primo passaggio sulle reti televisive e costituisce non solo una delle più convincenti interpretazioni del Jack Nicholson degli ultimi anni, ma anche il maggior successo di pubblico e critica per Alexander Payne. La pellicola è una commedia dai toni leggeri e scanzonati, nel corso della quale però si affrontano anche temi drammatici quali la solitudine, la vecchiaia e la morte. Il protagonista, come detto, è Nicholson nei panni di Warren Schmidt e, accanto a lui, figurano Kathy Bates (Roberta Hertzel), Hope Davis (Jeannie Schmidt), Dermot Mulroney (Randall Hertzel) e June Squibb (Helen Schmidt).

LA TRAMA

Le vicende del film di Payne vertono sulla vita di Warren Schmidt, un uomo arrivato finalmente alla pensione dopo aver lavorato in un'impresa assicurativa, ma sconvolto subito da un dramma, ovvero la morte della moglie Helen. Di fronte a questi due eventi, uno pianificato ma destabilizzante e l'altro inatteso e drammatico, Schmidt cerca di riorganizzare la propria esistenza, riallacciando vecchi rapporti e cercando di combattere l'angoscia derivante dalla nuova situazione: l'uomo infatti pianifica un lungo viaggio dal Nebraska in Colorado, a Denver, dove vive sua figlia Jeannie. La ragazza è fidanzata da anni con Randall, un ragazzo appartenente a una famiglia poco gradita allo stesso Schmidt, che punta a troncare sul nascere la relazione e convincere Jeannie a non convolare a giuste nozze. Così facendo, conoscerà la signora Roberta Hertzel, estroversa madre del fidanzato di sua figlia e intanto ne approfitterà per visitare dei luoghi appartenenti al suo passato, incluso il periodo universitario e quello del matrimonio con la defunta Helen. Tuttavia, nel corso di questo viaggio a ritroso nel tempo, non solo Schmidt scoprirà alcuni aspetti di sua moglie che non avrebbe mai voluto conoscere ma, a causa del proprio carattere intransigente, entrerà in conflitto con la stessa famiglia di Randall fino a portare la situazione ad esiti imprevedibili...

