AL VERTICE DELLA TENSIONE/ Su Canale Nove il film con Morgan Freeman (oggi, 23 agosto 2017)

la pellicola d'azione in prima serata su Canale Nove

BEN AFFLEK E MORGAN FREEMAN NEL CAST

Al vertice della tensione, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 23 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller e action movie del 2002 che è stata diretta da Phil Robinson ed è basata sul romanzo di Tom Clancy Paura senza limiti. Il cast è assolutamente di livello stellare e comprende Ben Affleck nei panni di Jack Ryan, mentre Morgan Freeman è William Cabot. James Cromwell, Bridget Moynahan e Liv Scheriner completano alla grande il cast che non teme confronti. Per via dei notevoli effetti speciali, della scenografia e dei montaggi serrati ha conseguito diversi premi come i BMI Film Music Award, VES Award for Outstanding Supporting Visual Effects in a Motion Picture. Il cast stellare non ha bisogno di presentazioni e la filmografia è talmente vasta che citarla tutta è complesso. Ricordando Ben Affleck e Morgan Freeman, i magistrali protagonisti, basta citare i pluripremiati Pearl Harbour e Invictus dove Freeman fa rivivere uno straordinario Nelson Mandela. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM THRILLER

L'antefatto parte dal 1973 quando Egitto e Siria scatenano contro Israele la tristemente nota guerra del Kippur. Quando Israele manda un aereo A 4 equipaggiato con una bomba a fissione nucleare in missione, questo viene abbattuto nel deserto e il relitto con il suo carico rimane disperso. Si passa quindi nel 2002 quando un fanatico neonazista progetta di distruggere gli Stati Uniti e la Russia provocando un conflitto globale tra di loro. Richard Dresseler recupera l'ordigno e recluta tre scienziati Russi insoddisfatti della loro situazione per riattivarla e iniziare così il suo progetto. Allo stesso tempo Jack Ryan viene incaricato dal presidente Americano di redigere un rapporto sul nuovo presidente russo Nemorov e viene mandato in missione in Russia assieme al capo della Cia William Cabot. Quando viene scatenato un attacco chimico sulla Cecenia viene incolpato Nemorov, ma in realtà la colpa è di alcuni generali russi assoldati da Dressler. In un crescendo di suspance, colpi di scena e alte tensioni che portano il mondo sull'orlo della terza guerra mondiale, Jack Ryan e la sua squadra riusciranno a chiarire la situazione e pacificare la storia.

