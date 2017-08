Alan Palmieri / Dalla gavetta in radio all'esordio in tv (Battiti Live)

Alan Palmieri

Alan Palmieri in questi ultimi anni è riuscito a fare una grande carriera radiofonica. Dopo una gavetta lunga da speaker in radio come Radio 105 e RTL 102.5, sbarca a Radio Norba, emittente radiofonica pugliese, che anno dopo anno cresce sempre di più. A Radio Norba sbarca come speaker, la radio inizia ad affidargli alcuni dei programmi più importanti dell’emittente. Nel giro di pochi anni il giovane fa una grande carriera diventando direttore artistico. Una grande soddisfazione per il giovane ragazzo. Intorno al 2013 Radio Norba si espande fondando anche un canale streaming, Radio Norba Television. Intanto il ruolo di direttore artistico affidato ad Alan Palmieri si fa sempre più impegnativo: ogni estate conduce l’evento musicale Battiti Live, una serie di concerti estivi che da anni vedono salire sul palco i big della musica italiana. Proprio Battiti Live gli permette di avere un grande risalto.

CURIOSITÀ SUL CONDUTTORE DI BATTITI LIVE, ALAN PALMIERI

Radio Norba è destinata a diventare una grande emittente radiofonica: tutto questo grazie anche al suo direttore artistico, che da anni è il suo volto di punta. In una recente intervista Alan Palmieri parla della collaborazione con Italia 1: "Mediaset già vendeva la pubblicità nazionale di Battiti Live. Evidentemente il fatto di lavorare sul prodotto, di cercare di essere sempre più appetibili, di migliorare di anno in anno, ci ha portato a farci notare da Mediaset. Così abbiamo deciso di fare questo piacevole esperimento. È la prima volta che accade". Per lui una grandissima occasione colta al volo.

