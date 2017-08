Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio / Video, la crisi continua! Lei conferma: "L'unico uomo ora è mio figlio"

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio

La crisi per Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio continua ed è proprio la cantante a confermarlo oggi nuovamente. È trascorso ormai un mese da quando i due cantanti hanno annunciato attraverso i social e con un comunicato all'Ansa di essere nel pieno di un momento di coppia molto delicato, facendo comprendere di essere vicini alla rottura. In tutti questi giorni non sono però venuti a galla i motivi che hanno portato la coppia ad allontanarsi, scatenando le critiche dei fan che hanno ritenuto incoerente pubblicare l'annuncio della crisi per poi non motivarli. Ad un mese dal comunicato, Anna Tatangelo rompe il silenzio e torna ad esporsi su quello che è diventato il gossip dell'estate. Nel particolare, di recente la cantante è stata affiancata ad un altro uomo, che sarebbe il suo "nuovo amore".

TATANGELO E D'ALESSIO, LA ROTTURA SEMPRE PIU' VICINA

Di fronte a queste voci, la Tatangelo ospite di Backstage, la trasmissione della web tv IrpiniaNews, ha chiarito una volta per tutte la questione. "Tutto quello che scrivono, che oggi sto con uno, domani con un altro, è falso. - sbotta la cantante, e chiarisce - Sto bene da sola, con mio figlio. Il mio unico uomo al momento è lui". Una frase chiara, che conferma che le cose tra lei e Gigi D'Alessio purtroppo non stanno vivendo miglioramenti. Mentre il cantante napoletano si dedica agli impegni lavorativi e rimane in silenzio di fronte al gossip e alle ultime indiscrezioni, la Tatangelo è invece molto attiva sui social, dove non mancano scatti sexy o affettuosi al fianco del figlio Andrea. Intanto sul web i fan continuano a sperare nel lieto fine...

