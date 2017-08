BATTITI LIVE 2017, MELFI / Scaletta cantanti e diretta del concerto in onda su Italia 1

Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sul palco di Battiti Live

MELFI: I CANTANTI BIG DELLA SERATA

Giro di boa per Radionorba, che si sposta a Melfi in occasione della quarta tappa di Battiti Live 2017. A parere del presidente Montrone, l'approdo in Basilicata è irrinunciabile: "Ci teniamo a ricambiare l'affetto dei lucani portando anche qui il nostro spettacolo. Quest'anno siamo molto felici di andare a Melfi, una città importante dal punto di vista storico e culturale che sta investendo tantissimo nel rilancio della propria immagine. Vale lo stesso per la Basilicata, una regione ancora tutta da scoprire. Siamo felici di poter offrire un'importante vetrina attraverso la promozione e trasmissione del nostro show sia in diretta sulle reti Norba che in differita su Italia 1". Ad aprire la serata, Francesco Gabbani, consacratosi sulla scena musicale italiana a seguito del trionfo a Sanremo con Occidentali's Karma. È andata bene anche per Tra le granite e le granate, il secondo dei singoli estratti dall'album Magellano. E per un Francesco che va, un altro che viene. Di congnome fa Renga, e con Scriverò il tuo nome ha già battuto tutti i record. Nell'album del cantante bresciano c'è spazio anche per Elodie, e chissà che in piazza Diaz non ci scappi un duetto. Ermal Meta è senza dubbio uno degli artisti più prolifici dell'ultimo periodo, headliner delle 11 tappe tra Europa, USA e Canada di Hit Week, il più prestigioso festival di musica italiana all'estero. Stesso sound per Fabrizio Moro, che animerà la piazza con Andiamo. Quanto al rap, Nesli e Shade ne saranno degni rappresentanti.

I GIOVANI: ATTESA PER THE KOLORS, THOMAS, BOOMDABASH

Grande attesa per i The Kolors, reduci dal successo di What Happened Last Night e Crazy. E proprio Stash, leader dei The Kolors, ha prodotto Normalità, brano d'esordio del giovanissimo Thomas. Tra le meteore, Silvia Salemi e L'Aura, tornate in auge con il loro rispettivi lavori 23 e Il contrario dell'amore. È un buon periodo anche per i Boomdabash: la band salentina è attualmente in radio con In un giorno qualsiasi, brano che dà il nome all'intero tour estivo. Si chiude con le star internazionali Lenny e Jenn Morel, autrici dei tormentoni Hell.o e Ponteme. Lo spettacolo, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, andrà in onda stasera su Italia 1. La regia televisiva è firmata Giovanni Caccamo.

