BLOOD TIES - LA LEGGE DEL SANGUE/ Su Rai 4 il film con Clive Owen e Billy Crudup (oggi, 23 agosto 2017)

su Rai 4 in prima serata il film di genere thriller e drammatico

GUILLAME CANET ALLA REGIA

Blood Ties - La legge del sangue, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 23 agosto 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere thriller e drammatica dalla doppia produzione, sia francese che statunitense, nonostante sia ambientato per lo più a New York. Il lungometraggio è stato diffuso nei vari stati nel 2013, il regista è Guillame Canet, il quale ha una carriera molto attiva come sceneggiatore, attore e produttore, mentre è ricordato per la regia di 'Non dirlo a nessuno', 'Piccole bugie tra amici' e 'Rock'n Roll'. Le musiche sono state curate da Emmanuel Ferrier e Raphaël Hamburger che insieme hanno realizzato la colonna sonora. Il cast è composto da Clive Owen e Billy Crudup che interpretano rispettivamente Chris e Frank Pierzynski, i due fratelli, poi Matthias Schoenaerts, Marion Cotillard, Mila Kunis, Zoe Saldana, Eve Hewson, James Caan, Noah Emmerich, Lili Taylor, Griffin Dunne, John Ventimiglia, Domenick Lombardozzi, Charlie Tahan, Austin Williams, Daisy Tahan. La scelta del cast non è stata semplice, il protagonista Chris doveva essere interpretato inizialmente da Mark Wahlberg, perfetto per il ruolo, ma che ha dovuto rifiutare la proposta di contratto perché aveva già accettato altri ruoli in film differenti. Mark fu quindi sostituito da Clive Owen la cui presenza nel film fu annunciata insieme a quella di Billy Crudup. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

COSA FARA' CHRIS?

Il film è ambientato a New York nell'anno 1974. La prima scena si svolge all'esterno di un carcere, dove Chris Pierzynski esce dopo aver scontato diversi anni per una condanna per omicidio. Ad aspettarlo davanti ai cancelli c'è il fratello Frank che sembrerebbe l'esatto contrario di Chris, si tratta di un poliziotto giovane, di bell'aspetto, curato e dal fiorente futuro. I due non sono mai andati particolarmente d'accordo e ciò è evidente dalle diverse scelte fatte nelle loro vite. Inoltre, il loro padre, durante tutta l’infanzia aveva sempre preferito il piccolo Chris nonostante le strade sbagliate ed i guai in cui si cacciava. Frank decide però di riprendere il rapporto con il fratello e di lasciarsi alle spalle il passato. Lo conduce quindi a casa sua, dividendo con lui i suoi spazi vitali, gli procura un lavoro ed in questo modo cerca di farlo riavvicinare alla sua ex moglie. Chris si impegna a tenere una buona condotta, spinto oltre che dagli sforzi fatti dal fratello, dalla possibilità di potersi riunire a Natalie e ai suoi figli. L'amore verso la ragazza, però, non è abbastanza forte da spingerlo a rimanere lontano dal mondo in cui viveva prima, quello del crimine. Anche per Frank la vita non va a gonfie vele, infatti perde il suo lavoro da poliziotto e si innamora di Vanessa, una ragazza bellissima, ma dall’oscuro passato. Quest'ultima infatti era l'ex fidanzata di uno dei boss mafiosi più potenti della città e conosce molti aspetti della malavita che dovrebbero rimanere segreti.

