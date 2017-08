Cherry Season/ Anticipazioni puntata 23 agosto: Ayaz e Oyku si sposano!

Cherry Season

Il gran giorno è arrivato. Dopo una lunga attesa di quasi due anni, i fan finalmente avranno modo di vedere la puntata clou di quella che in Turchia è stata la prima stagione della soap, il matrimonio di Oyku e Ayaz. I due ci sono andati vicini molto spesso con tanto di rapimento, finto matrimonio che ha portato la stilista tra le braccia di Mete, ma alla fine tutto è stavo vano. I due sono tornati dalla loro fuga d'amore ancora come due semplici fidanzati ma hanno provato il piacere di convivere almeno fino all'intromissione di Meral e della zia di Ayaz che hanno messo "ordine" nella loro vita. Tra minacce, il tumore di Mete e finte fidanzate, finalmente Oyku e Ayaz sono riusciti a trovare un accordo tra le loro famiglie e fissare una data per le nozze che si terranno proprio oggi. Cosa vedremo?

IL MATRIMONIO DEL SECOLO FINALMENTE IN ONDA?

Le cose andranno come previsto? I due si diranno di sì in spiaggia, come Oyku ha sempre sognato, ma le cose prenderanno una piega imprevista. Ayaz sembra davvero deluso da alcune cose che non gli sono piaciute e così avrà una discussione con Oyku che, a quel punto, penserà che tutto quello che ha pensato sul matrimonio, diventi presto reale rovinando il rapporto con il suo amato Ayaz. Proprio per questo deciderà di sparire nel nulla lasciando il marito e dicendo solo alla madre di essere destinata in Italia. A quel punto anche per i due si profilerà la possibilità del divorzio? Sembra proprio che l'architetto sia intenzionato a seguire la direzione di Ilker e Sibel ma tutto potrebbe ancora cambiare grazie all'intervento degli amici.

