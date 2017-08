Chiara Maci è incinta/ Lo chef Filippo La Mantia e la food blogger pronti per una nuova famiglia

Chiara Maci Incinta, Instagram

Un anno dopo l'annuncio della convivenza, per la food blogger Chiara Maci e lo chef Filippo La Mantia, è arrivato il momento di accogliere una nuova vita e dare corpo ad una nuova famiglia. La notizia arriva via social dove, con le foto di un pancino un po' arrotondato, proprio la Maci annuncia di essere incinta del suo compagno. Lei è già mamma di Bianca mentre lui di Carolina ma adesso è il momento di dare vita all'anello di congiunzione di quella che si profila essere una famiglia allargata serena e felice, almeno secondo le parole della bella blogger che, al settimo cielo, racconta il momento della scoperta proprio via Instagram allegando un lungo messaggio alla sua foto, che potete vedere cliccando qui. La foto risale ad un mese fa a "prima delle bufale e delle parmigiane di mia madre", scherza la food blogger che nello stesso post ringrazia proprio il suo compagno alla quale è grata per aver ricevuto questo dono e questa grazia.

UNA FELICE FAMIGLIA ALLARGATA

In particolare, Chiara Maci scrive: "Ho pianto di quella gioia che provi a spiegare ma niente, non puoi. Come fai a spiegare due cuori che battono nello stesso corpo? Grazie @filippocuoco per questa gioia devastante, grazie Bianca per non aver mai lasciato la mia mano, grazie alla Forza di credere sempre che tutto possa andare bene. Una nuova vita cresce e una nuova famiglia nasce. (Ah, che questa panza era di un mese fa, prima delle due settimane al Sud. Prima delle bufale e delle parmigiane di mia madre. Immaginatemi ora ????)". Un bambino era un sogno condiviso da entrambi e ne hanno parlato sin dall'annuncio della loro convivenza lo scorso anno. Lei si disse sicura che Filippo fosse l'uomo giusto da portare "a casa da sua figlia" e lui pronto ad avere un bambino che potesse tenere insieme le loro famiglie. L'amore vince su tutto e alla fine il loro sogno si è avverato nonostante i pettegolezzi ma, soprattutto, i 23 anni di differenza. Lei dolce e simpatica, lui carismatico, la coppia sembra bene assortita anche se tra lavoro e impegni, i due hanno raccontato a Vanity Fair di riuscirsi a vedere solo al mattino o alla domenica quando il ristorante di Filippo è chiuso. Il trucco di un rapporto duraturo e felice sembra ormai sempre più essere proprio la lontananza, sarà così anche per la loro famiglia allargata?

© Riproduzione Riservata.