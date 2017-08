Claudia Pandolfi incinta?/ Dolci curve lasciano pensare ad una terza gravidanza

Claudia Pandolfi incinta, Diva e Donna

Pancino sospetto nascosto da un bikini intero total black, così si presenta Claudia Pandolfi sulle pagine del settimanale Diva e Donna che, per primo, ne mostra le foto. Vivere in totale privacy e sobrietà si può, nonostante il successo, e Claudia Pandolfi è da sempre l'emblema di uno stile di vita dedito a lavoro ma poco propenso al gossip e alla voglia di apparire. L'attrice rappresenta uno dei pochi casi in cui le due cose non combaciano e sapere che presto potrebbe arrivare per lei il terzo figlio mentre il pubblico ne era completamente all'oscuro non fa altro che confermarlo. Tra un set cinematografico e uno tv, la bella Claudia ha avuto modo di costruire la sua famiglia allargata insieme a Marco De Angelis, con il quale è legato ormai da oltre tre anni. Il loro primogenito è nato nel gennaio del 2016 e sembra che proprio la fine di quest'anno potrebbe regalare alla coppia un altro bambino.

CLAUDIA PANDOLFI PRONTA PER IL SUO TERZO FIGLIO?

I due attualmente sono in vacanza sulla costa laziale e, in particolare, a Maccarese. Qui i paparazzi del settimanale sono riusciti ad immortalare l'attrice in vacanza con il suo compagno, il loro primogenito, i genitori di lei e il suo figlio maggiore, di 11 anni, avuto dall'ex compagno, il musicista Roberto Angelini. La loro famiglia allargata funziona bene e la stessa Claudia si è detta felice nella sua versione mamma tanto che di recente ha confessato: "Per me la felicità è essere tranquilla, vedere felici le persone che amo. Anche come mamma ho un atteggiamento più rilassato di un tempo". La famiglia si diverte in vacanza mentre Claudia Pandolfi si occupa del piccolino che porta con sé a fare il bagno o sulla spiaggia, come cambierà la sua vita con l'arrivo di un terzo figlio all'età di 42 anni? Sicuramente in meglio.

