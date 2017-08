DELITTO IN PROVENZA/ Su Rete 4 il film con Isabelle Vitari (oggi, 23 agosto 2017)

il film di genere giallo in prima serata su Rete 4

NEL CAST ISABELLE VITARI E ASTRID VEILLON

Delitto in Provenza, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 23 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola poliziesca francese che è stata diretta da Claude-Michel Rome nel 2016. Il regista Claude-Michel Rome è un vero esperto di film gialli/polizieschi, in quanto ha diretto altri film francesi di successo come "L'amore sbagliato-L'emprise" o "Delitto in Camargue", per citare i più recenti. In realtà la sua carriera da regista è iniziata nel 1996, anno in cui ha diretto "Omicidio per procura", "Un corpo sulla spiaggia" e "Legame fatale".

Quest'ultimo film, in Francia ha ottenuto un buon riscontro da parte della critica e del pubblico, facendo milioni di spettatori alla sua prima TV. Nel cast si trovano nomi illustri quali quello di Isabelle Vitari, che nonostante la giovane età ha già recitato in più di 20 film e telefilm per la televisione e 7 film per il cinema, e quello di Astrid Veillon, che recita dal lontano 1991 e vanta nel suo curriculum oltre 50 partecipazioni a film o telefilm di cui è la regina. Altro nome illustre è quello di Andrea Ferreol, attiva dai primi anni settanta e che anche in Italia si è fatta conoscere recitando in diversi film, come "Doppio segreto" e "Sono pazzo di Iris Blond" con Carlo Verdone, dove ottenne anche una nomination ai David di Donatello 1997.

Il film, come detto, in prima TV in Francia ha riscosso molto successo, tenendo incollati allo schermo 4 milioni di telespettatori e ottenendo molte opinioni positive. In prima TV anche in Italia direttamente su Rete 4 potrebbe replicare lo stesso successo anche nel nostro paese, soprattutto considerando che i telespettatori amanti di thriller e gialli rimarranno sicuramente sorpresi da questo film. Insomma, se il cast è sicuramente importante, il film non lascia a desiderare nemmeno per quanto riguarda la trama, con colpi di scena e suspense a non finire. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

DELITTO IN PRLA TRAMA DEL FILM

Il comandante di polizia, Anne Giudicelli, si trova a dover indagare su un misterioso ed inquietante omicidio. Viene infatti ritrovato il cadavere di un uomo crocifisso dentro la cripta di una cattedrale che si trova in Provenza (Da qui il nome del film), con accanto una pergamena con su scritto una profezia di Nostradamus. Anne quindi deve chiedere aiuto alla sorella Pauline, con cui non ha più alcun tipo di contatto da 10 anni per via di varie incomprensioni, che è una studiosa, specializzata proprio nell'interpetazione di questo tipo di profezie. Le due dovranno quindi collaborare spalla a spalla per contrastare un assassino che continua a mietere vittime. Infatti vengono commessi altri tre delitti che sembrano strettamente legati l'uno con l'altro e legati al primo omicidio nella cattedrale. Bisognerà quindi capire se si è davanti ad una maledizione o semplicemente ad uno psicopatico appassionato di profezie di Nostradamus e soprattutto come fermare questo massacro.

© Riproduzione Riservata.