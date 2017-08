ELODIE/ Pronta a ripartire dopo le delusioni (Battiti Live)

Elodie

IL GOSSIP DELL'ESTATE

Stasera 22 agosto, su Italia 1, andrà in onda la nuova tappa del Battiti Live in onda da Melfi, in Basilicata. Nella rassegna avremo modo di assistere anche alla cantante Elodie Di Patrizi che è stata al centro di quello che possiamo definire come il vero e proprio gossip dell'estate. Infatti, si è chiusa dopo anni la sua collaborazione con Emma Marrone. Le due sembrano aver deciso di mettere una pietra sopra anche nei riguardi della loro amicizia e secondo alcuni il motivo è da rintracciare nella particolare vicinanza tra la cantante e il ballerino professionista di Amici Stefano De Martino, proprio ex di Emma. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi in atteggiamenti più che amichevoli. Il settimanale di Alfonso Signorini, infatti, ha diffuso delle foto della Di Patrizi e di De Martino ipotizzando che tra i due potesse esserci un flirt ma entrambi hanno smentito questa ipotesi, affermando che tra di loro c'è solo una forte amicizia e che è bastato il semplice sfiorarsi una spalla per alimentare queste voci.

IL NUOVO PROGETTO

Elodie è da anni al centro dell'attenzione dei media e del gossip e per questo si è sentita in dovere di comunicare come sia finita la sua storia con Lele Esposito, dicendo che nella vita si finisce spesso per prendere delle strade diverse. Dopo la delusione per la fine di questo rapporto, però, la Di Patrizi è pronta a ripartire a risollevarsi. Dopo la dolorosa cancellazione del suo concerto a Milano, si sono diffuse molte voci maligne su una ipotetica crisi della sua carriera e scarsa vendita di biglietti. Tuttavia, Elodie non si è persa d'animo ed è tornata in studio di registrazione per realizzare il suo terzo album di inediti. Lo ha rivelato lei stessa sulla sua pagina Instagram, lanciando una stoccata a tutti colori che si sono interessati a lei più per motivi amoroso che professionali. "Finalmente iniziamo a parlare di musica, pensando al futuro". Quindi, sembrerebbe tutto pronto per ripartire e dare vita a una nuova fase della sua vita.

© Riproduzione Riservata.