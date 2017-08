ERMAL META/ La pesante accusa al cantante (Battiti Live)

Ermal Meta

ASPRA POLEMICA

Ermal Meta è uno dei cantanti della nuova tappa del Battiti Live, in onda su Italia 1 stasera 22 agosto. Il giovane sta vivendo un periodo d'oro e sta sbancando a tutti i festival estivi. In questi giorni il Vietato morire tour è atteso in Umbria per una nuova tappa, proprio nel luogo dove in passato si era esibito molte volte con la sua band La fame di Camilla. Il 24 agosto, infatti, sarà protagonista del Riverock Festival ad Assisi, nella nuova Lyrick Summer Arena. Questo concerto potrebbe mettere fine alla polemica che qualche giorno fa lo ha visto protagonista. Infatti, a seguito di alcuni problemi di salute, Ermal ha dovuto annullare un concerto in Calabria, suscitando l'ira del sindaco di Bianco che lo ha accusato di essere solo un mercenario e aver cancellato la data perchè troppo a Sud, in una località scomoda da reagire. I due non se le sono di certe mandate a dire e si sono scambiati accuse tramite Facebook. Alla fine, Meta ha voluto chiudere la vicenda ringraziando i suoi fans per essergli stato vicino e ha ammesso di amare la Calabria, terra bellissima

IL TOUR E' UN SUCCESSO

Ermal Meta è in tour da aprile con Vietato morire, album ormai certificato Disco d'Oro e tra i più venduti in Italia. Il singolo è disco di Platino e si è aggiudicato il Premio Della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo. Da febbraio, il cantante non si è più fermato ed è riuscito a conquistare tutti. Infatti, il tour è costellato di date soldout che lo stanno portando a girare l'Italia intera. D'altronde, la sua biografia mostra come Meta sia un vero e proprio talento. Nel corso degli ultimi tre anni, infatti, il cantante ha collezionato 6 dischi di platino e 4 ori. Nel 2016, ben 7 brani del cantante hanno scalato le classifiche, tra cui Odio le favole e A parte te. Proprio grazie a questo inaspettato clamore, è stato chiamato da Carlo Conti sul palco dell'Ariston dove è riuscito a mettere d'accordo pubblico e critica, anche con la cover Amara terra mia di Domenico Modugno.

