Eagles of Death Metal / Il bassista è malato di cancro, J-Ax: "Aiutiamolo"

J-Ax è intervenuto ieri sulla sua pagina Facebook per invitare i propri fan a donare per aiutare Brian O'Connor, bassista della band americana degli Eagles of Death Metal, che sta combattendo una battaglia importantissima, quella contro il cancro. L'appello è nato grazie all'amicizia che lega i due musicisti, come spiega lo stesso rapper che con O'Connor ha lavorato nel suo primo album da solista, "Di sana pianta". Nel giugno del 2010 il musicista annunciò pubblicamente che gli era stato diagnosticato un tumore e in un comunicato stampa spiegò: "Sto ricevendo le migliori cure mediche e il miglior supporto morale che qualcuno può chiedere e non potrò mai ringraziare abbastanza tutti quelli che continuano a supportarmi (…) e non vedo l'ora di tornare a quello che amo di più".

J-AX, L'APPELLO SU FACEBOOK PER BRIAN O'CONNOR

J-Ax ha allora deciso di intervenire dando il suo contributo e pubblicando sul suo profilo Facebook questo messaggio: "Ciao raga, lui è Brian O'Connor bassista degli Eagles of Death Metal, con cui ho avuto l'onore di lavorare nel mio primo album solista. E' una persona straordinaria che impersonifica il concetto di Rock and Roll, un gigante buono che mi è rimasto nel cuore. Dal 2010 combatte contro una rara forma di cancro, qui c'è il link per fare una donazione per aiutarlo con le spese mediche. Fate girare e condividete, anche con chi non apprezza il sottoscritto. Per chi ama il buon rock e gli Eagles of Death Metal". Bellissime le parole del rapper nei confronti di un amico che lotta ogni giorno per la vita. Speriamo che il suo appello venga accolto.

