FABRIZIO MORO/ La magia del Pace Live Tour (Battiti Live)

Battiti live, uno straordinario spettacolo musicale nel quale sono presenti diversi interpreti di spessore dello scenario nostrano tra cui il cantautore Fabrizio Moro, reduce da una stagione quanto mai positiva. Infatti, Moro oltre ad essere stato uno dei docenti più apprezzati dell’ultima edizione del talent Amici in onda su Canale 5, ha anche saputo essere splendido protagonista del Festival di Sanremo con un pezzo di particolare trasporto emotivo come Portami via. In attesa di rivederlo all’opera sul palco di Melfi, vi segnaliamo come in una recente intervista rilasciata al portale LaSicilia.it, Moro abbia voluto parlare della sua scelta di proporre nel suo Pace Live Tour, in chiave acustica alcuni pezzi che ha scritto per altri cantanti evidenziando le difficoltà dei cantautori: “Ci sono ancora tanti ragazzi che fanno affidamento alla parola, alla musica, all’arte, al cinema. C’è stato un momento in cui ci siamo un po’ smarriti ma da un paio d’anni a questa parte qualcosa è cambiata e non è un caso che i cantautori indipendenti stanno trovando nuova luce”.

Fabrizio Moro, nome d’arte di Fabrizio Mobrici, è un’artista attivo dal 1996. Nella sua ormai ventennale carriera ha saputo regalare al pubblico ben 11 album di inediti, 1 live ed una raccolta oltre che 22 singoli. Una ottima produzione musicale che gli ha permesso di ottenere sei dischi di platino e tre dischi d’oro. Nella prima parte della propria carriera si è distino soprattutto nei panni di autore per poi farsi conoscere al grande pubblico nel 2007 grazie al brano Pensa presentato in quella edizione del Festival di Sanremo.

Sul palco dell’Ariston vi ha fatto ritorno nel 2008 con Eppure mi hai cambiato la vita, nel 2010 con Non è una canzone e soprattutto nel 2017 con Portami via. A proposito di questo brano, prendendo spunto da esso in una recente intervista ha parlato delle emozioni che riesce ad avere dalla musica: “Ho provato talmente tante emozioni, diverse fra loro, nei tanti punti che ho toccato nel mio percorso artistico e umano che non è semplice rispondere. Ci sono tanti “posti”. Il più bello è quello in cui ho raggiunto il mio equilibro attraverso la musica. La soddisfazione di essere riuscito a comunicare la mia parte più bella, cosa rara ma che con la musica accade”.

