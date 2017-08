FRANCESCO GABBANI/ La stoccata a Pippo Baudo (Battiti Live)

Francesco Gabbani foto

L'ATTACCO A PIPPO BAUDO

Francesco Gabbani si esibirà a Battiti Live 2017 che arriva in Basilicata per la tappa a Melfi, in piazza Craxi. Gabbani è stato già protagonista dell'estate 2016 con "Amen" e quest'ultimo parteciperà con i grandi successi che lo hanno consacrato, da Occidentali's karma a Tra le granite e le granate. Gabbani, recentemente, ha rilasciato un'intervista in cui ha lanciato, a suo modo, una stoccata a Pippo Baudo che all'epoca del Festival di Sanremo aveva affermato come per lui il cantante sarebbe durato pochi mesi. Invece, la sua carriera è in ascesa e Gabbani si è augurato di essere riuscito a fargli cambiare idea. Il cantante sta vivendo un periodo veramente d'oro e ha ammesso come anche l'Eurovision song contest, seppur conclusasi in modo diverso rispetto ai prononistici, sia stata un'esperienza in grado di arricchirlo e far ascoltare la sua musica a livello europeo. L'album Magellano, tradotto in versione internazionale, è entrato in classifica in ben 13 paesi.

DALLA GAVETTA AL SUCCESSO

il 2017 è stato un anno particolarmente fortunato per Francesco Gabbani, riuscendo a stravincere il Festival di Sanremo. Da allora, il cantante non si è più fermato e sta facendo ballare grandi e piccoli. Tuttavia, in un'intervista a l'Unione Sarda, il cantante ha ammesso di aver dovuto affrontare le stesse difficoltà di molti musicisti e cantautori in Italia nel riuscire a farsi ascoltare e trovare occasione per poter far ascoltare la sua musica. "La gavetta mi ha insegnato a stare su un palco e l'esperienza mi ha aiutato ad affrontare il successo mantenendo i piedi ben saldi a terra. Il successo trasversale di 'Occidentali's Karma' è arrivato come una sorpresa, sperata nel cuore, ma senza illusioni" ha detto l'artista. Nell'intervista, Gabbani ha detto che non gli dispiacerebbe poter scrivere una colonna sonora, magari per Checco Zalone al quale è stato spesso paragonato. Inoltre, si è detto assolutamente contento dell'apprezzamento del pubblico, che lo sostiene e gli dimostra calore. "Se è vero che esiste il karma, direi che non devo essermi comportato proprio male nella mia vita precedente".

