FRANCESCO RENGA/ Il videomessaggio per i fans (Battiti live)

Francesco Renga

L'AMORE PER LA SICILIA

Il Battiti Live arriva in Basilicata, a Melfi, e saranno molti gli artisti, tra cui Francesco Renga, a salire sul palco per proporre i propri successi di questo 2017. Renga è in tour con "Scriverò il tuo nome". Il cantante ha rilasciato per Lasicilia.it una video clip in cui ha parlato del suo amore per questa Terra, a cui è legato per motivi personali dato che la madre è siciliana. Renga si esibirà a Taromina, Palermo e Sciacca, tre città che considera meravigliose e ha chiamato a raccolta i fans per questa tappa del tour in cui proporrà, insieme alla sua band, le nuove hit e i nuovi brani. Qualche giorno fa, il 19 agosto, Francesco Renga ha preso parte all'Evento Fuori Museo di Trani, facendo impazzire il pubblico. Francesco Renga ha ripercorso la sua carriera da solista partendo da "Il mio giorno più bello del mondo", "Angelo" e "La tua bellezza", mandando in delirio l'intera piazza. Ora, sicuramente, succederà la stessa cosa a Melfi e in Sicilia

INNAMORATO DI DIANA POLONI

Non è un periodo positivo solo dal punto di vista professionale ma anche sentimentale. Infatti, il cantante è fidanzato da circa un anno con Diana Poloni e qualche settimana fa i due sono stati pizzicati in piscina da Chi mentre si scambiavano tenerezze. Sembra lontano il periodo buio dopo la fine della relazione con Ambra Angiolini, da cui ha avuto due figli. La sua storia con l'attrice ha fatto sognare tutta l'Italia e si ricordano le scene di commozione della Angiolini durante il Festival di Sanremo 2015. Renga ha preso parte alla kermesse svariate volte. Nel 2002 con Tracce, nel 2005 con Angelo e nel 2009 col singolo Uomo senza età. Nel 2012 sale nuovamente sul palco dell'Ariston con La tua bellezza e nel 2014 con i brani A un isolato da te e Vivendo adesso, quest'ultimo scritto in collaborazione con Elisa.

