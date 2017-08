Grande Fratello Vip 2017/ Jeremias Rodriguez sui social: “Perdonare è divino”. È lui l'inquilino più atteso?

Grande Fratello Vip 2017

Mancano ancora alcune settimane dalla nuova edizione del Grande Fratello vip, eppure una cosa sembra essere ormai certa: con Cecilia e Jeremias Rodriguez, nella casa delle celebrità, ne vedremo delle belle. Jeremias, che grazie alla popolarità di sua sorella Belen di recente è diventato molto seguito sui social, si prepara a entrare nel mondo delle celebrità passando per il reality show più famoso del paese. La sua presenza nella casa, però, rischia di non essere del tutto priva di ostacoli, dal momento che di recente, il futuro inquilino ha lasciato sui social un messaggio con il quale, in qualche modo, sembra voler prendere le distanze da una serie di atteggiamenti che reputa del tutto discutibili. Ecco le sue parole: “Non dimenticare mai chi c’era nelle situazioni difficili, chi ti ha abbandonato nelle situazioni difficili, chi ti ha messo nelle situazioni difficili”. Il fratello di Belen ha un caratterino che darà del filo da torcere agli altri inquilini? Sembrerebbe di no, dal momento che in aggiunta alle precedenti parole, Jeremias ha lasciato questo messaggio: “Non dimenticare mai ma PERDONARE È DIVINO”. La casa del GFvip, quindi, si prepara ad accogliere un concorrente determinato, ma pronto a perdonare gli errori dei suoi compagni di viaggio. Sarà lui a vincere? Se vi siete persi il post di Jeremias Rodriguez, potete cliccare qui e visualizzarlo direttamente su Instagram.

GIULIA DE LELLIS, PIOGGIA DI POLEMICHE PER L'EX DI UOMINI E DONNE

Anche per Giulia De Lellis stanno per aprirsi le porte del Grande Fratello vip, ma molti utenti sui social network non hanno accolto la novità con particolare entusiasmo. Da quando si è diffusa la notizia della sua partecipazione nel reality di Canale 5, infatti, molti internauti si sono riversanti sul suo profilo social, dove ormai da giorni non mancano i commenti di chi crede che la fidanzata di Andrea Damante non abbia il curriculum in regola per partecipare allo show.. Di seguito, i post che i follower hanno lasciato su una delle ultime foto che l’ex corteggiatrice ha condiviso su Instagram. “Cioè apprendo solo ora che tu farai il gf vip.. mi è sfuggito qualcosa?! Ma vip di cosa? Di che?? Solo per aver fatto due comparsate”, “Quanto gli piace a questi due convinti stare sulla cresta dell’onda.... ma presto le luci si spegneranno su di voi e voglio proprio vedere quanto durerà ancora questo amore/ business” . Per molti internauti, infatti, a legare i due ex protagonisti di Uomini e Donne sarebbero soltanto le luci delle telecamere, ma a supporto della coppia sono arrivati ben presto i tanti fan, che hanno ricordato agli haters la possibilità di cambiare canale e non seguire, così, l’avventura di Giulia De Lellis nella casa più spiata della tv.

© Riproduzione Riservata.