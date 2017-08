I DUE VIGILI/ Il film con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia in onda su Rete 4 (mercoledì 23 agosto)

Franco e Ciccio, I Due Vigili

LA REGIA DI GIUSEPPE ORLANDINI

I due Vigili è un film comico prodotto in Italia nel 1967, per la regia di Giuseppe Orlandini. Verrà messo in onda su Rete 4 alle 16,50 del 23 agosto. Gli attori principali sono il grande duo comico formato da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Franco e Ciccio non hanno certo bisogno di presentazione alcuna avendo formato negli anni sessanta settanta forse il duo comico fisso di maggior successo. La loro filmografia è vastissima e degna della più alta stima e delle migliori considerazioni. Citeremo in ordine sparso I due maghi del Pallone del 1970 e I due Toreri del 1965. Altri titoli sono i Due Crociati del 1968, I due Sanculotti del 1966, Ciccio perdona, io No del 1966. Sempre in ogni loro film hanno avuto la capacità di portare su un piano di ironia ed allegria ogni caratteristica della cultura e della storia Italiana, replicando con sagacia anche diversi personaggi e periodi storici, ma sempre con il loro, straordinario modo di caratterizzare storie e personaggi.

LA TRAMA DE I DUE VIGILI

Nel film I due Vigili Franco e Ciccio vestono i panni di due ultra zelanti vigili urbani motociclisti che non guardano in faccia a nessuno. Quando però involontariamente agevolano la fuga di un ladro rapinatore credendolo un ministro dello Stato, scortandolo fino all'aeroporto, subiscono un declassamento di compiti. Dopo essere stati assegnati ai servizi più umili, tenteranno di riabilitarsi. Anche quando credono di aver individuato il covo dentro una sontuosa villa del rapinatore oggetto di confusione al primo momento. Telefonando alla polizia credono di aver indicato il malfattore, che però si rileverà questa volta davvero il ministro, a cui era stata rubata l'auto per fare la rapina. Dopo questa ulteriore gaffe, verranno definitivamente espulsi dal corpo dei vigili. Dovendo ricercarsi un lavoro del tutto nuovo vagano di agenzia in agenzia, fin quando si imbattono ancora una volta nel malfattore origine di tutti i loro guai. Salatando su un camion della nettezza urbana riusciranno finalmente ad incastrare il malvivente, ed alla fine verranno riabilitati sotto tutti i punti di vista.

