IL RITO/ Su Italia 1 il film con Anthony Hopkins e Colin O'Donoghue (oggi, 23 agosto 2017)

il film d'orrore nella seconda serata di Italia 1

ANTHONY HOPKINS E COLIN O'DONOGHUE NEL CAST

Il rito, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 23 agosto 2017 alle ore 23.50. Una nottata da brividi per gli amanti del terrore, del gotico e della paura con la messa in onda della pellicola d'orrore che è stata affidata nel 2011 alla regia di Mikael Håfström, noto regista svedese. Il film, girato sia negli Stati uniti che in Italia (molti riconosceranno gli ambienti di Roma o Firenze), vede come protagonisti attori del calibro di Anthony Hopkins nei panni di un sacerdote che esercita anche come esorcista e Colin O'Donoghue nei panni di un apprendista. Oltre ai già citati attori, hanno partecipato al film anche diverse personalità italiane, ne sono un esempio attrici come Maria Grazia Cucinotta e Marta Gastini. Oltre agli scenari romani, sarà possibile ammirare diversi panorami ungheresi. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

ECCO LA TRAMA DEL FILM ORROR

Il protagonista del film è Michael Kovak, un giovane che ha voglia di realizzarsi senza necessariamente seguire la scia dell'attività del padre. Infatti, il padre di Micheal ha già avviato da tempo un'agenzia di pompe funebri. Pur di scampare a questo destino, Micheal si iscrive al Seminario, cambiando fin troppo presto idea a causa della sua mancata fede. Tuttavia, prima di retrocedere del tutto dal Seminario, viene convinto dal Padre capo del Seminario a partecipare ad un corso sull'esorcismo, che però si svolgerà a Roma. Michael quasi con riluttanza accetta, prendendola comunque come un'ultima occasione per comprendere. Una volta giunto a Roma entrano in gioco altri due personaggi, Padre Lucas, un noto esorcista, e Angelina, una giornalista che si trova a Roma per raccogliere maggiori informazioni per la scrittura di un articolo sugli esorcismi. Entrambi, per mettere alla prova la propria fede (e perché no, anche il proprio scetticismo), verranno invitati ad assistere ad un esorcismo, una donna incinta posseduta dal Demonio. Purtroppo la donna muore, sarà solo l'inizio di una lunga serie di sfortunate coincidenze, sia Micheal che Angelina verranno messi a dura prova, dovranno affrontare i propri demoni interiori per riuscire a sconfiggere il male che li circonda.

