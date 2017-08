Il Segreto/ Anticipazioni puntata 23 agosto: Alfonso condannato a morte!

il segreto anticipazioni

Sono ore concitate queste a Puente Viejo. La soap spagnola de Il Segreto continua ad andare in onda nel preserale e, sembra, che così sarà fino al ritorno di Uomini e donne e di un nuovo show, ovvero l'11 settembre, salvo cambiamenti. Come sempre sono molti i fan che in questo periodo, per via delle vacanze e del resto, si perdono le puntate della soap ma mai come quest'anno rimarranno delusi dal sapere che è davvero successo di tutti. Il Segreto non è andata in pausa nemmeno nella settimana di Ferragosto spingendo molto in avanti le trame che hanno portato Emilia dritta dritta nelle braccia di Cristobal. La locandiera è finita tra le vittime dell'intendente e adesso toccherà a Raimundo portare la situazione alla normalità cercando di salvare la figlia e la sua amata Francisca, ma a quale costo? Emilia è convinta che il padre è ormai pronto ad agire e che Cristobal non potrà mai più fargli del male tanto da arrivare a rifiutarlo e segnando il destino di Alfonso.

IL DESTINO DI ALFONSO È SEGNATO?

Nella nuova puntata de Il Segreto vedremo Cristobal ordinare l'omicidio di Alfonso per vendicarsi del rifiuto di Emilia da sempre consapevole delle minacce del suo pretendente, e adesso? Raimundo riuscirà davvero a portare in salvo le due prima che il destino di Alfonso sia compiuto? Sullo sfondo rimane ancora un'altra vendetta, quella di Carmelo. L'uomo è convinto di essere finalmente liberato di un peso ma solo nelle prossime ore scoprirà che l'uomo che ha ucciso è, in realtà, innocente e questo non farà altro che peggiorare la sua situazione. Fino a dove si spingerà adesso che la sua vita è ormai allo sbando? Novità in arrivo anche per Camila. La bella protagonista avrà modo di parlare con Nicolas che le porterà notizie da Cuba, ma riguardo cosa o chi? Tutte le risposte arriveranno con la messa in onda della nuova puntata de Il Segreto prevista per oggi, 23 agosto, intorno alle 18.45.

