JENN MOREL/ Straordinaria protagonista estiva con Ponteme (Battiti Live)

Battiti Live 2017

Il nuovo appuntamento con la kermesse musicale del Battiti Live nella splendida cornice di Melfi, viene proposto questa sera su Italia 1. Una tappa che offre non solo alcuni dei migliori artisti italiani del momento ma anche cantanti internazionali come nel caso della domenicana Jenn Morel che sta letteralmente facendo impazzire il pubblico con la sua hit estiva Ponteme. Infatti, il brano è costantemente nelle rotazioni radiofoniche delle principali radio italiane ormai dai primi mesi primaverili. Un successo straordinario che peraltro è stato corredato da un video diventato virale sul web, nel quale si vede la splendida protagonista Jenn Morel esibirsi in un contagioso ballo capace di generare un longevo hashtag su Twitter utilizzato dai milioni fan per sfidarsi a suon di coreografie quanto mai variopinte. Insomma, sembra proprio che la giovane artista di origini domenicane ma naturalizzata statunitense, con questo tormentone estivo abbia gettato le basi per una carriera nel mondo dello spettacolo che si preannuncia radiosa.

IL SIGNIFICATO DEL TERMINE PONTEME? NESSUNO

Nello scorso mese di giugno, Jenn Morel è stata gradita ospite nella trasmissione Dj chiama Italia, in onda su Radio Deejay tutte le mattine per conduzione di Linus e Nicola Savino. Nella sua ospitata la Morel, ha rilasciato una lunga intervista, realizzata con l'ausilio di Nikky Lavoro, che di fatto ha rappresentato l'occasione giusta per i fan di conoscere il carattere solare e gioioso della loro nuova beniamina. Durante l'intervista, infatti l’artista domenicana ha raccontato del suo costante allenamento fisico, a cui tra l’altro si era dedicata anche poco prima di arrivare in trasmissione. Sono stati toccati tanti argomenti tra cui lo straordinario successo raggiunto dal suo brano Ponteme. A tal proposito la Morel ha rivelato che la parola Ponteme in realtà non abbia nessun significato. Infatti, si tratta di un termine inventato dalla stessa cantante che tuttavia ha raggiunto l’obiettivo prefissato: farsi trasportare dal ritmo.

