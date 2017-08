Kenny Ortega / Descendants 2: in Italia il sequel dal 23 settembre “Aiuto i giovani a diventare grandi!”

Kenny Ortega

Kenny Ortega ha firmato il sequel di "Descendants" e presto arriverà in Italia. E' lui - senza alcun dubbio - l'inventore dei teen idol di successo mondiale. Ecco perchè, dopo avere lanciato star del calibro di Zac Efron e Vanessa Hudgens ha confidato: "Grazie ai loro consigli li aiuto a diventare grandi". Kenny Ortega oltre ad essere un produttore, regista e coreografo è colui che di solito si definisce: talent scout. Il mago della Disney, ha avuto l'inconfondibile fiuto di scovare le star prima che diventassero tali. Ecco perché, lo scopritore di talenti ha regalato notevoli gioie alla gioventù 2.0, alla ricerca di "idoli". Da Zac Efron, Vanessa Hudgens oppure Miley Cyrus, rigorosamente nella sua versione Hannah Montana: "Un lungo lavoro, i casting sono la chiave di tutto. Ma poi è anche seguendo i loro consigli sul set che li aiuto a diventare grandi", confida ironizzando tra le pagine del Corriere della Sera.

Kenny Ortega, chi è il genio della Disney che ha lanciato le star

Chi è Kenny Ortega? Per chi non conoscesse il 67enne californiano, possiamo iniziare così: è il padre della trilogia di High School Musical. L'ultimo lavoro del produttore data il 23 settembre, quando andrà in onda alle 14 su Disney Channel, canale 613 di Sky il suo ultimo lavoro: Descendants 2. Il film è frutto del primo fortunatissimo progetto trasmesso due anni fa e uscito a fine luglio in America. Il film TV, ritrova al suo interno tutti i "cattivi" Disney, spazio quindi per: Mal, la figlia di Malefica, Evie la figlia della Regina Cattiva, Jay, il figlio di Jafar e Carlos, figlio di Crudelia de Mon, Harry figlio di Capitan Uncino, Dizzy, figlia della sorellastra di Cenerentola e così via. Perché la pellicola è stata girata a Vancouver? Lo racconta lui: "Perché è la nuova Hollywood. Ma a differenza di Los Angeles è una culla per nuovi talenti. Abbiamo fatto il sequel perché il pubblico voleva e meritava un seguito del primo. Magari diventerà una trilogia come High School Musical", ha confessato. Storia divertentissima e colonna sonora super curata. Sei canzoni scritte appositamente per la pellicola, oltre a due brani tratti da La sirenetta ma arrangiatati in chiave pop. Tra i brani simbolo ci sarà anche "It’s Goin’ Down", battle rap tra le due fazioni di protagonisti del film.

