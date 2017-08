L’AURA/ Pubblicato il video del singolo “La meccanica del cuore” (Battiti Live)

L'Aura a Battiti Live 2017

Battiti Live c’è anche la celebre cantautrice italiana Laura Abela meglio conosciuta dal proprio pubblico con il nome d’arte di L’Aura. Un’artista molto apprezzata che è ritornata protagonista dello scenario musicale con il nuovo album “Il contrario dell’amore” in uscita il prossimo 22 settembre a sei anni di distanza dall’ultimo lavoro e che proprio in queste ore ha pubblicato il video del singolo La meccanica del cuore. La cantautrice bresciana nel corso di una recentissima intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, ha voluto parlare della sua ritrovata creatività e delle nuove generazioni di artisti: ”Nonostante il vento della musica soffi in altre direzione. Non invidio i giovani artisti che escono oggi... Mi sono dovuta allontanare dall’ambiente della musica dove ero obbligata a dare risposte a troppe persone. Ho iniziato troppo giovane, ero satura. Per fare questo lavoro serve imparare a staccare la spina. Solo i Beatles non l’hanno mai fatto. Ma loro erano marziani”.

“SONO UNA PERSONA COMPLESSA”

L’Aura si è raccontata ai microfoni de Il Corriere della Sera, evidenziando il proprio stato d’animo ed in parte i motivi che l’hanno tenuta lontano dai palcoscenici della musica italiana dopo il grande successo ottenuto con i suoi primi storici brani pubblicati nel primo decennio del nuovo millennio. L’artista bresciana nello specifico ha rimarcato: “La verità è che sono una persona complessa. Bravissima a tradurre in negativo anche i momenti più belli. Andavo a 300 all’ora senza cinture. Ho combattuto con la mia psicologia..La scrittura è stata la mia terapia. Ti obbliga a buttare tutto fuori. Ho scritto tanto per questo nuovo disco. Le dinamiche distruttive sono il contrario dell’amore, la faccia scura del cuore che tutti hanno ma pochi hanno il coraggio di visitare. Molti si fermano alla magia hollywoodiana dell’innamoramento: io per natura sono portata ad approfondire le insicurezze. Questo però non è un disco di giudizi, ma di verità, verso me stessa. Un inno alla fragilità”.

