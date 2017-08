L'Ambasciata / Anticipazioni ultima puntata e recensione quarta: il malaffare regna

L'ambasciata, Megan Montaner e Raúl Arévalo

ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA

Nella quinta puntata de L'Ambasciata, molti misteri verranno risolti e il futuro dei nostri protagonisti sarà certamente più chiaro. Scopriremo cosa si nasconde dietro alcuni personaggi in apparenza insospettabilì e molti dubbi verranno spazzati via da importanti rivelazioni. Nell'ultimo episodio Luis avrà finalmente in mano tutte le prove che stava cercando da tempo, ma allo stesso tempo dovrà fare i conti con i sensi di colpa perchè in gioco c'è la serenità di sua figlia Ester. Claudia, nonostante la richiesta di separazione, ha deciso di restare al fianco di Luis per aiutarlo, ma l'uomo continuerà a sentirsi solo e smarrito. La sua famiglia ha già sofferto parecchio in passato e questa volta vuole proteggerla da possibili ritorsioni. Anche il destino di Carlos, in qualche modo, dipenderà da una decisione importante di Luis...

I MISTERI DELLA PENULTIMA PUNTATA

Quella di ieri sera è stata una puntata ricca di misteri e colpi di scena. I nostri protagonisti hanno dovuto fare i conti con verità scottanti e gli intrecci della trama ci introducono al quinto episodio con grandi aspettative. Luis si è messo all'opera per scoprire le reali cause della morte di Schultz, soprattutto dopo le versioni scottanti del giornalista Romeo rivelate a Claudia. Le scintille tra Edoardo e Patricia hanno animato fin da subito la puntata, con Vargas che ha svolto il compito di sorvegliare la donna, sospettata di aver rubato del denaro ad Edoardo. Ester ha scoperto che Roberto è legato al malaffare, ma ben presto anche lei rischia di essere coinvolta e a fine puntata scoppierà in lacrime per paura del carcere. Luis così si concentra sulla situazione della figlia, costretta a giudizio in Thailandia. Vargas gli suggerisce di muoversi con cautela, l'ambasciatore però non può perdere tempo perchè la data dell'udienza è stata anticipata. Il titolo dell'episodio, Sotto un'apparente normalità, svela davvero tanto sul clima che aleggia attorno ai nostri protagonisti. Un clima di mistero e malaffare che è all'ordine del giorno...

