LA PICCOLA GRANDE VOCE/ Su Rai 1 il film con David Rott e Miriam Stein (oggi, 23 agosto 2017)

il film drammatico per il primo pomeriggio di Rai 1

WOLFGANG MURNBERGER ALLA REGIA

La piccola grande voce, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 23 agosto 2017 alle ore 14.00. Una pellicola austriaca di genere drammatica che è stata diretta con maestria dal regista Wolfgang Murnberger ed è uscita nel 2015. Wolfgang Murnberger ha un curriculum di tutto rispetto, avendo già fatto il regista di film come "Lo scheletro", "Il mio miglior nemico" e "Life Eternal". Il regista è apprezzato particolarmente per la sua capacità di dirigere film di diverso genere, dalla commedia, al giallo e al thriller fino ad arrivare al genere drammatico, come nel caso di "La piccola grande voce". Nel cast compaiono nomi importanti come quello di David Rott, che nonostante la giovane età ha nel suo curriculum oltre 50 apparizioni in film e telefilm, Miriam Stein, che recentemente ha recitato anche per un altro film drammatico svizzero "Gotthard" e Karl Merkatz, che ha iniziato la sua carriera nel lontano 1975, partecipando a decine di film. Il protagonista del film però è l'esordiente tredicenne Wainde Wane, che ha interpretato la parte di Benedict in modo eccellente. Compaiono nel cast anche altri nomi illustri quali quello di Philipp Hochmair, famoso attore di teatro tedesco ed Erwin Steinhauer. Un film drammatico davvero emozionante, che saprà colpire e scaldare i cuori dei telespettatori. Il film, che in patria ha ricevuto opinioni tutto sommato positive da parte della critica, è ambientato nel 1955. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

BENEDICT REALIZZERA' IL SUO SOGNO?, ECCO LA TRAMA

Benedict, dopo la morte della mamma quando aveva appena 4 anni, vive e cresce con i nonni in campagna. Non ha mai conosciuto suo padre, un soldato nero americano. Il suo sogno è di incontrarlo andando in America. Per farlo vuole entrare a far parte dei piccoli cantori di Vienna, sfruttando la sua bellissima voce. Tuttavia, una volta registrato nel coro, deve sperimentare in prima persona l'intolleranza e l'ostilità razzista di quel tempo e soprattutto, deve sperimentare l'ambiente competitivo presente nel mondo del coro, dove i nuovi arrivati non hanno certo vita facile. Da una parte il prefetto non vuole "negri" nel coro, dall'altra alcuni ragazzi temono che il suo arrivo possa farli passare in secondo piano per via della sua bravura. Benedict, nonostante tutto, è convinto a rimanere nel coro, a combattere i pregiudizi e ad andare in America a cercare suo padre e incontrarlo per la prima volta.

