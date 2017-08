LENNY/ Ecco chi è la cantante di Hell.o (Battiti Live)

Battiti Live

I CUORI DELLA CANTANTE

Stasera 22 agosto sarà trasmessa una nuova puntata del Battiti Live e tra le stelle a salire sul palco ci sarà Lenny, la cantante di origine ceca che ha conquistato l'Italia col singolo HELL.O, presente nell'album Hearts. La pianista e cantante è uno dei talenti della Repubblica Ceca e si è imposta all'attenzione internazionale. Hell.o racconta di demoni interiori, del modo di gestirli e accoglierli. Nel disco sono presenti canzoni con diverse sonorità, anche di stampo inglese dato che l'artista vive e suona spesso a Londra. L'uscita di Hearts è stato un evento molto atteso in Patria e ha ottenuto un grande successo di critica con vendite record. Lenny si è detta molto contenta di questo successo, sopratutto perché ha scritto canzoni che la rappresentassero e che ispirassero la gente.

STORIA E CURIOSITA'

Lenny matura la passione per la musica a partire dai 4 anni, grazie alle influenze della madre Lenka Filipova, popolare cantante ceca. Ha scritto la sua prima canzone a 11 anni, formando la sua band all'età di sedici anni. Segue spesso la madre in molti dei suoi concerti e nel 2013 c'è la grande svolta nella sua carriera. Infatti, esce il suo EP All my love e lascia Praga per trasferirsi a Londra e studiare composizione al British & Irish Modern Music. Sempre nello stesso anno, pubblica Fighter, ottenendo grande successo di critica e pubblico. Con Hearts, nel 2016, sale in vetta alle classifiche e Hell.o ottiene un grande riscontro sopratutto in Italia.

© Riproduzione Riservata.