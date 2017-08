NESLI/ A novembre 2 concerti speciali (Battiti Live)

Nesli a Battiiti live

Francesco Tarducci meglio conosciuto dai propri fan con il nome d’arte di Nesli, questa sera sarà uno dei tantissimi protagonisti della tappa di Melfi della rassegna musicale del Battiti Live organizzata da Radio Norba. Per il rapper fratello minore di Fabri Fibra, queste settimane sono di ritorno sulle scene musicali dopo diversi mesi d’assenza durante i quali aveva anche lasciato intuire una virata artistica con tanto di addio al genere rap. Un ritorno che peraltro sarà arricchito nel prossimo mese di novembre con due imperdibili concerti speciali per i quali sono previsti i più classici sold out. Nello specifico Nesli sarà protagonista prima il 23 novembre al Fabrique di Milano e quindi il 24 febbraio a Roma presso l’Orion. Allo show è stato dato il nome di Nesli presenta Francesco Tarducci, possibile preambolo di un nuovo lavoro musicale. Da segnalare come per l’artista italiano sarà un ritorno da protagonista dopo aver chiuso al secondo posto la versione celebrity del talent culinario MasterChef Italia.

LA CARRIERA

Nesli è nato a Senigallia il 29 dicembre del 1980 ed è attivo nello scenario musicale italiano dal 1999 districandosi tra il genere rap e pop. In quasi venti anni di carriera ha pubblicato ben 9 album tutti realizzati in studio. Il suo esordio artistico a soli 19 anni è arrivato al fianco del fratello Fabri Fibra ed in particolare la loro collaborazione ha dato vita al demo Fitte da latte. Negli anni successivi ha dato vita a diverse altre collaborazioni con altri artisti fino a che nel 2003 pubblica l’album di debutto intitolato Ego. L’anno seguente vengono pubblicati altri album molto innovativi come Home, Tradimento e Neslinving volume 1. Il suo ultimo lavoro musicale è intitolato Kill Karma ed è stato pubblicato nel 2016. Un album prodotto dalla Universal in collaborazione con la GoWild del quale hanno fatto parte apprezzati singoli come Equivale all’immenso, Perfettamente sbagliato e Se guardi il cielo.

