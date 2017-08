OLIMPIADI DI FAMIGLIA/ Il film statunitense in onda su Canale 5 (mercoledì 23 agosto)

Olimpiadi di famiglia

LA REGIA DI DAVID CASS SENIOR

Olimpiadi di Famiglia è il titolo italiano con cui è conosciuto il film per la televisione americana Keeping up with the Randalls. Si tratta di un film statunitense di genere romantico sentimentale del 2011, che andrà in onda su Canale cinque il 23 agosto alle 16,30. Il cast è composto da Kayla Ewell, Marnette Patterson, Christian Alexander, Jason Brooks, Cuyle Carvin nei ruoli principali. La regia è di David Cass Senior. Di produzione indipendente dalle grandi major ritrae una tipica famiglia americana nelle sue varie vicende, altalentanti tra amori e gioie. Nel ruolo della protagonista Alice Crosby spicca Kyla Ewell. Attrice statunitense nata nel 1987, è nota al grande pubblico per diverse interpretazioni di serie televisive come la parte di Caitilin Ramirez in Beautiful o quella di Casey in The O.C. Vanta alcune partecipazioni anche in puntate di Bones,Doctor House e CSI. Numerosa e lunga anche la sua filmografia

LA TRAMA

La protagonista è Alice Crosby, stilista per bambini dalle enormi qualità e di grande popolarità. Di pari passo procede spedita la sua vita sentimentale in maniera perfetta, visto che ha un fidanzato Will che la ama in maniera molto forte. Le cose procedono alla grande e molto speditamente, fino a quando Alice non andrà a sospettare che Will la possa chiedere in sposa. La cosa non la disturba affatto, anzi, ma dovrà presto fare la conoscenza con la simpaticamente squinternata famiglia di Will, vasta e sovente fuori di testa, portando avanti il rapporto tra mille ostacoli e problemi di varia natura. Il lieto fine come sempre è dietro l'angolo tra un equivoco e un tradimento, tra una domanda errata e una partecipazione ad un party più o meno scapestrato.

