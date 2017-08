Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 23 agosto 2017 a LatteMiele

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 23 AGOSTO 2017

Tra i campi più interessanti dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele c'è quello legato all'amore. Da sabato Venere entrerà nel segno del Leone che potrebbe essere molto favorevole per quanto riguarda l'amore e gli incontri. Già da mercoledì a venerdì bisogna assolutamente iniziare a guardarsi un po' attorno, per cercare una persona che si possa integrare con il suo ritmo di vita. La Bilancia sta cercando un riscatto importante, ma ancora non è arrivato. Le storie nate da poco possono essere anche tralasciate o poco importanti, mentre quelle che hanno avuto un problema difficile da gestire ora potrebbero essersi complicata ulteriormente. Lo Scorpione si è sentito tradito nella fiducia e questo momento sembra essere complicato per la gestione di diverse situazioni. E' un momento in cui le cose non girano come dovrebbero e si potrebbe presto trovare una soluzione solo se si ragiona però con attenzione e grande calma.

I SEGNI IN ATTESA

Paolo Fox continua a parlare delle possibilità che possono vivere i Pesci in autunno e lo fa ormai da diversi mesi. Sicuramente si è creata una grande aspettativa, ma deve ancora vivere un momento di tranquillità aspettando che si propongano situazioni interessanti. Anche il Capricorno deve portare pazienza ed essere attento nel ricercare le condizioni giuste che possono regalare un sorriso e anche qualcosa che possa essere molto importante dal punto di vista del lavoro. Attenzione al Sagittario che da tempo si sente in un momento particolare della sua vita, presto qualcuno potrebbe vedersi rinnovare un contratto professionale davvero molto importante. C'è la volontà di seguire una strada importante, ma al momento nessuno si sente tranquillo di quello che sta vivendo. Per questo forse i gettoni migliori verranno spesi tra un po' di tempo. Sicuramente essere previdenti può portare solo bene.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Andiamo ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele seguendo il parallelo tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà oggi. L'Ariete sembra aver superato un Giove in opposizione che metteva sempre davanti degli ostacoli. Ora è il momento di tenere alta l'attenzione per cercare di riuscire a trovare le giuste coordinate. I Gemelli hanno superato a pieni voti un martedì che era importante per la libertà e si dedicano anche oggi soprattutto al divertimento. Il Cancro forse invece ha visto già scemare la grande voglia d'amore che ha visto ieri fare la protagonista. Sole e Luna influenzano ancora in maniera positiva il Toro che è un segno in grado di trovare soluzioni se si mette di impegno. Ora è il momento di riuscire a trovare le giuste coordinate per evitare di ritrovarsi ancora una volta ad affrontare problemi che già si erano visti nel passato. Ora è il momento di agire senza pensieri.

© Riproduzione Riservata.