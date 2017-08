PRESAGIO FINALE - FIRST SNOW/ Su iris il film con Guy Pearce (oggi, 23 agosto 2017)

il film thriller nella prima serata di Iris

GUY PEARCE E WILLIAM FICHTNER NEL CAST

Presagio finale - First snow, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 23 agosto 2017 alle ore 21.00. La pellicola dal titolo italiano 'Presagio Finale' e da quello in lingua originale 'First Snow', è un lungometraggio del genere thriller-drammatico che è uscito nelle sale cinematografiche internazionali nel 2006, anche se passato piuttosto inosservato nei cinema italiani. Il regista è Mark Fergus, che ha diretto solo questo film, mentre è stato sceneggiatore di molti titoli importanti. Il cast di Presagio finale è composto da molti attori di grande bravura, alcuni dalla lunga esperienza ed altri da poco cimentatisi con le telecamere. Si ritrovano infatti Guy Pearce cioè Jimmy nel film, William Fichtner conosciuto come Ed, Piper Perabo nei panni di Deirdre, J.K. Simmons che interpreta Vacaro, Nicholas Ballas alias Pete, oltre a Steven Michael Quezada, Rick Gonzalez, David House, Luce Rains, Julie Gawkowski, Forrest Fyre, Adriana Cordova, Callie Anne Morgan e Jo Ann Soto. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Il protagonista della vicenda è Jimmy Starks, un sognatore venditore di juke box che sta visitando tutti gli Stati Uniti per poter aumentare i suoi affari, proponendo i prodotti da lui posseduti in tutti i bar lungo la strada. Durante il tragitto, però, la sua macchina si ferma e lui rimane bloccato in una piccola città provinciale. I tempi di attesa per riparare la vettura sono molto lunghi ed il protagonista decide di ingannare il tempo con varie occupazioni e distrazioni. Passeggiando lungo le piccole ed affollate stradine, giunge fino al luogo dove risiede un indovino e si fa quindi predire il futuro. Il mago gli confida il punteggio finale di una partita di basket, oltre a riferirgli cosa accadrà per quanto riguarda una situazione finanziaria da concludere. Nel momento in cui l'indovino vuole però parlare degli affetti personali della vita dell'uomo, Jimmy si rifiuta di ascoltare e conclude in anticipo la seduta.

Con il passare dei giorni tutto va come predetto dal signore, il quale aveva indovinato perfettamente anche il risultato della partita di basket. L'uomo quindi torna a cercarlo per conoscere qualcosa di più sul suo futuro; ciò che però gli viene confessato non gli piacerà. Scopre infatti che la sua vita proseguirà senza intoppi solo fino all'arrivo dell'inverno e di preciso alla caduta della prima neve. La storia prosegue in maniera molto filosofica, perché si aprono alla mente degli attori principali una serie di domande e di interrogativi sul significato della vita e sulla predestinazione. Jimmy inizia quindi a guardarsi intorno e a vedere il pericolo imminente provenire da ogni angolo; comincia a fare un esame di coscienza e a ripensare a tutti i torti fatti, facendo riemergere diversi sensi di colpa sopiti da tempo. Anche il suo rapporto con la ragazza Deirdre cambia in maniera drastica, in quanto il protagonista è ossessionato dalla previsione. Pian piano inizia ad avere diverse allucinazioni che hanno come elemento comune l'arrivo del gelo e la caduta dei primi fiocchi di neve.

