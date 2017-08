ROSY ABATE - LA SERIE / Anticipazioni: ci sarà De Silva. Il raffronto Michelini-Bocci

Rosy Abate - La serie

LA SERIE SAPRÀ CONVINCERE GLI APPASSIONATI DI "SQUADRA ANTIMAFIA"?

Su Canale 5 si avvicina l’arrivo di Rosy Abate - La serie (non si è ancora capito quando andrà in onda la prima puntata), che riporterà in televisione uno dei personaggi più amati delle fiction Mediaset degli ultimi anni. Si tratta certamente di un ritorno molto atteso e sarà anche interessante vedere se questo “esperimento”, ovvero uno spin-off dedicato a un singolo personaggio di una celebre serie che sarebbe dovuto essere teoricamente morto, sarà gradito al pubblico. In questo senso c’è da dire che già si vocifera di una seconda stagione e questo lascia pensare che la produzione ritenga che “comunque vada sarà un successo”. Interessante sarà poi il raffronto con quanto fatto da Taodue con Marco Bocci.

L’attore umbro, infatti, non è tornato a vestire i panni di Domenico Calcaterra, ma quelli di Marco Solo, agente infiltrato per combattere la ‘ndrangheta. Nonostante le somiglianze con il personaggio di Squadra Antimafia, il contesto era diverso e sembra che il pubblico abbia comunque gradito il prodotto, in una stagione tra l’altro limitata a pochi episodi. Giulia Michelini, invece, torna a essere il personaggio che è mancato molto ai fan di Squadra Antimafia e si troverà accanto un altro “beniamino” dei fan della fiction: Filippo De Silva. Molto, quindi, dipenderà da come verrà scritta la trama. Di certo l’interesse del pubblico di Canale 5 è alto.

