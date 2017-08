SISSI - DESTINO DI UN'IMPERATRICE/ Il film in onda su Rai 3 (mercoledì 23 agosto)

Romy Schneider è la Principessa Sissi

LA REGIA DI ERNST MARISCHKA

Per la prima serata di mercoledì 23 agosto Rai 3 propone un classico storico e romantico, Sissi - Destino di una imperatrice, appuntamento alle 21.15. Il film, di produzione austriaca è stato realizzato da Ernst Marischka nel 1958, acclamato dalla critica internazionale per film come L'eterna Armonia e Un posto in paradiso. L'opera è la terza parte di una trilogia, realizzata tra il 1955 e il 1958, che il regista e sceneggiatore ha voluto dedicare al personaggio di Elisabetta I di Baviera, imperatrice d'Austria e Ungheria. Gli interpreti principali sono: Romy Schneider, all'epoca giovanissima, famosa anche per pellicole come L'amante pura e Il processo; Karlheinz Böhm, che grazie ai film su Sissi ottenne importanti ingaggi americani come la pellicola I quattro dell'apocalisse; Magda Schneider, Gustav Knuth e Uta Franz.

LA TRAMA

Sissi è oberata dagli impegni diplomatici e deve viaggiare in lungo e in largo per l'Europa. L'unico paese in cui ama trascorrere il suo tempo è l'Ungheria. Una sera ad una festa presso la casa del conte Andrássy, la donna riceve la sua dichiarazione d'amore e decide di rientrare subito a Vienna dal marito Franz. In quello stesso momento l'imperatore è ad una festa e balla svariate volte con Elena, la sorella di Sissi, la donna gli confessa di non averlo mai dimenticato. L'uomo, profondamente turbato, parte per raggiungere la moglie a Budapest. La coppia si ritrova a metà strada in una piccola locanda nella quale l'imperatore viene scambiato per un avventore poco cordiale.

Per la gioia del loro incontro, la coppia decide di fare una breve vacanza in un baita in montagna, dove si comportano da comuni turisti, nascondendo agli altri la loro vera identità. Il viaggio rinsalda il loro amore ma un giorno Sissi sviene in maniera improvvisa e la coppia rientra a corte. Vengono consultati svariati medici ma la diagnosi non lascia molte speranze.

A prevalere è il pragmatismo dell'arciduchessa Sofia, che preoccupata dalla malattia polmonare di Sissi la manda a trascorrere una vacanza in un clima più mite. Sissi trascorre molti mesi a Madera ma è solo con l'arrivo della madre Ludovica e il trasferimento in Grecia, che la sua salute si ristabilisce del tutto. Una volta tornata a corte Sissi è costretta a partire per un nuovo viaggio diplomatico. La coppia imperiale deve recarsi in Italia a Milano e Venezia. Alla prima al teatro milanese i ribelli patrioti si rifiutano di intonare l'inno austriaco e Sissi nonostante l'oltraggio è la prima ad applaudire al loro canto, poi rifiuta di annullare la festa con i nobili, che avevano mandato dall'imperatrice i loro servi. Nel finale a Venezia, la coppia attraversa in solitaria i canali della città ma a piazza San Marco tutti si lasciano andare ad un grande applauso quando Sissi riabbraccia la figlia.





