SQUADRA SPECIALE COBRA 11/ Anticipazioni 23 agosto: un macabro ritrovamento

Squadra Speciale Cobra 11, Semir e Alex

ANTICIPAZIONI DEI TRE EPISODI

Proseguono le repliche di Squadra Speciale Cobra 11, la serie televisiva che vede protagonista una coppia di ispettori della Kripo Autobahn, sezione fittizia della Polizia autostradale tedesca. Primo episodio, Saluti da Mosca. Semir e Paul sono sulle tracce dello spacciatore russo Olov Kruppa, ma l'improvvisa incursione di una donna misteriosa fa saltare l'arresto. Il malvivente riesce a fuggire, e Paul e Semir sono costretti a ripartire da zero. La donna misteriosa si rivela essere Natalia Miranova, una poliziotta di Mosca che vorrebbe impedire che Kruppa diffonda la sua droga mortale in Germania. Con l'obiettivo comune di fermare il malvivente, i tre intraprendono la loro personale caccia all'uomo. Secondo episodio, Rapina ad alta velocità. Paul viene plagiato dalla sua nuova fidanzata, che lo induce a far tardi al lavoro e a saltare gli impegni con Semir. Lissy – questo il nome della ragazza – è la figlia di un noto latitante della zona, e quando i suoi compagni di banda lo ingaggiano per un lavoro, la usano come esca. Terzo episodio, Brividi a fior di pelle. Fermata la folle corsa di due adolescenti in auto, Semir e Paul notano a bordo strada una scatola. Al suo interno vi è un cadavere, l'ennesima vittima del serial killer delle donne rosse. L'omicida era solito marchiarle con adagi biblici, e anche la donna in questione ne reca uno sulla schiena. Venuta a conoscenza del ritorno dell'assassino, Kathrin Bach, sorella di una delle vittime, decide di esporsi più del dovuto mettendo in serio pericolo la sua vita. Pochi giorni dopo viene ritrovato un altro cadavere. Sul luogo, Semir nota una sagoma che si nasconde dietro a un albero; l'uomo si dichiara colpevole, ma non viene creduto né dai poliziotti né da Kathrin.

CURIOSITÀ

La ventesima stagione di Squadra Speciale Cobra 11 è andata in onda in prima assoluta sulla tv tedesca nell'autunno del 2015. In Italia, la serie è stata trasmessa su Rai 2 dal 13 luglio al 4 agosto 2016, per poi andare in onda in replica un anno dopo. Il primo episodio ha durata doppia in quanto pilot della nuova stagione. Stessa cosa per il decimo, in cui Anna Engelgartdt fa la sua (ri)comparsa insieme a Paul Renner. Nell'episodio Un angelo sceso dal cielo, Alex dà le dimissioni per andare a cercare in Brasile la madre creduta morta.

