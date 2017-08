STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: Liverpool-Hoffenheim, Battiti Live (mercoledì, 23 agosto 2017)

Stasera in tv su Mediaset: Battiti Live su Canale 5

Ecco di seguito i programmi televisivi che andranno in onda sulle reti mediaset nella prima serata di mercoledì ventitre agosto 2017. Su Canale 5 dalle ore 20.40 saranno trasmessi i Preliminari Champions League, che vedono scontrarsi Liverpool e Hoffenheim. In seconda serata, alle ore 22.45 sullo stesso canale si prosegue con lo sport: andrà in onda il torneo Santiago Bernabeu che prevede la partita tra Real Madrid e Fiorentina. Il torneo è intitolato alla memoria dello scomparso presidente del Real Madrid. Su Italia 1 alle ore 21.12 una nuova tappa del programma musicale Battiti Live, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Su Mediaset On Demand è possibile accedere a tutti i concerti dell'evento. Seguirà alle ore 23.46 il film drammatico Il rito, uscito nel 2011 e tratto dal libro semibiografico dell'esorcista Matt Baglio.

Nel cast, tra gli altri, Anthony Hopkins e Colin O'Donoghue. Alle ore 21.15 su Rete 4 verrà trasmesso il film giallo Delitto in Provenza in prima visione. Le protagoniste sono le due sorelle Anne e Pauline, rispettivamente un comandante della polizia e una storica specializzata nelle profezie. Le due donne, nonostante non vadano d'accordo e non si parlino da anni, saranno costrette a lavorare sul caso di un delitto avvenuto nella cattedrale Saint-Sauveur e che ha a che fare con un'antica profezia di Nostradamus. In seconda serata alle ore 23.23 andrà in onda A proposito di Schmidt, commedia drammatica diretta da Alexandre Payne e interpretata da Jack Nicholson e Kathy Bates. Il protagonista Warren Schmidt dopo essere andato in pensione resta vedovo e si trova a fare i conti con una realtà piuttosto amare. Decide di partire e riavvicinarsi alla sua unica figlia, in procinto di sposarsi.

Su La 5 alle ore 21.10 andrà in onda il film drammatico Ritratto di signora, diretto da Jane Campion e tratto dall'omonimo romanzo di Henry James. Nicole Kidman interpreta Isabel Archer, una giovane americana del 1800 recatasi a Parigi dai ricchi zii. La giovane rifiuta molti pretendenti ma cade nelle grinfie dell'affascinante Gilbert, in realtà interessato solo al suo denaro. Su Mediaset Extra la quarta puntata di Matricole & Meteore, il programma di intrattenimento del 2010 condotto da Nicola Savino e Juliana Moreira. Alle 21.00 su Iris andrà in onda il film Presagio finale - First Snow, interpretato da Guy Pearce nei panni di Jimmy Starks, un uomo che per caso viene a conoscenza di una profezia riguardante la sua morte. Su Italia 2 alle 21.10 la commedia italiana Missione eroica - I pompieri 2, con Lino Banfi, Christian De Sica, Massimo Boldi e Paolo Villaggio nei panni di un gruppo di maldestri pompieri. Alle ore 21.10 su Top Crime andrà in onda la tredicesima puntata della sesta stagione di Rizzoli & Isles, serie tv di genere poliziesco: la puntata si intitola Rapimento. Infine, su Boing, verrà trasmesso un episodio della telenovela per ragazzi Io sono Franky, che racconta le vicende di una ragazza androide.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5

20.40 Preliminari Champions League Liverpool-Hoffenheim, sport

Italia 1

21.12 Battiti live, programma musicale

Rete 4

21.15 Delitto in Provenza, film, giallo

La 5

21.10 Ritratto di signora, film, drammatico

Mediaset Extra

21.15 Matricole & Meteore - The original, intrattenimento

Iris

21.00 Presagio finale - First Snow, film, drammatico

Italia 2

21.10 Missione eroica - I pompieri 2, film, commedia

Top Crime

21.10 Rizzoli & Isles, serie tv, poliziesco

Boing

21.20 Io sono Franky, telenovela

© Riproduzione Riservata.