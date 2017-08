STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: SuperQuark, Destino di un'imperatrice (mercoledì, 23 agosto 2017)

Stasera in tv sulla Rai, SuperQuark

Quali programmi televisivi andranno in onda sui canali Rai mercoledì ventitre agosto? Su Rai Uno alle ore 21.25 andrà in onda SuperQuark, il più popolare documentario scientifico della televisione, ideato e condotto da Piero Angela. Su RaiPlay sono a disposizione tutti i servizi del programma riguardanti non solo la scienza ma anche la natura e la storia dell'essere umano. Seguirà in seconda serata alla ore 23.45 lo Speciale Overland 18 - Le strade dell'Islam, in prima visione. Si tratta di un programma incentrato su spedizioni documentaristiche in giro per il mondo e capeggiate da Beppe Tenti. Alle ore 21.15 su Rai Due andrà in onda in prima visione la puntata intitolata Saluti da Mosca, della serie televisiva di genere poliziesco Squadra speciale Cobra 11. La serie è incentrata sui casi seguiti da due ispettori della polizia autostradale tedesca. A seguire, alle ore 22.06, un'altra puntata di Squadra speciale Cobra 11, dal titolo Rapina ad alta velocità.

Alle ore 21.15 su Rai Tre verrà trasmesso il film storico Destino di un'imperatrice, diretto dal regista autriaco Ernst Marischka e ispirato dalla vita dell'imperatrice austriaca Elisabetta di Baviera, morta nel 1898. Si tratta del terzo film della trilogia di genere sentimentale ispirato alla vita della duchessa. Nei panni della principessa, anche conosciuta come Sissi, l'attrice Romy Schneider. Dopo il film alle ore 23.55 andrà in onda Criminali da strapazzo, film diretto da Woody Allen che inizia con la rapina organizzata da un gruppo di amici che decide di svaligiare una banca. Il colpo non va come previsto ma gli amici diventano comunque ricchi in seguito alla vendita di biscotti, una copertura escogitata esclusivamente per coprire il furto andato in fallimento.

Su Rai 4 alle ore 21.05 il film poliziesco Blood Ties - La legge del sangue, con protagonista Clive Owen nei panni di Chris, un criminale appena uscito di prigione. Frank, suo fratello, è un poliziotto che vuole aiutarlo a cambiare vita: ma i due fratelli, da sempre in contrasto, finiranno inevitabilmente per scontrarsi. Alle ore 21.15 su Rai 5 andrà in onda Now More Than Ever: the History of Chicago, documentario a tema musicale incentrato sulla leggendaria rock band di Chicago, dai loro esordi ai successi. Alle ore 21.10 su Rai Movie verrà trasmesso il film d'azione 007 - Zona pericolo, quindicesima pellicola della saga incentrata sull'agente segreto James Bond. Quest'ultimo viene qui interpretato per la prima volta dall'attore Timothy Dalton. In questo capitolo, Bond viene mandato a Bratislava dove mette a repentaglio la sua missione innamorandosi della killer Kara. Alle ore 21.20 su Rai Premium andrà in onda la miniserie italiana di genere drammatico Atelier Fontana - Le sorelle della moda. La serie si basa sulla vita delle sorelle Fontana, sarte della provincia di Parma divenute famose per aver creato l'abito nuziale dell'attrice Linda Christian, sposatasi nel 1949.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno

21.25 SuperQuark, documentario

Rai Due

21.15 Squadra speciale Cobra 11 - Saluti da Mosca, serie tv, poliziesco

Rai Tre

21.15 Destino di un'imperatrice, film, storico

Rai 4

21.05 Blood Ties - La legge del sangue, film, poliziesco

Rai 5

21.15 Now More Than Ever: the History of Chicago, documentario musicale

Rai Movie

21.10 007 - Zona pericolo, film, azione

Rai Premium

21.20 Atelier Fontana - Le sorelle della moda, miniserie tv, biografico

