SUPERQUARK/ Anticipazioni 23 agosto: con Piero Angela all'interno dell'INGV

Piero Angela conduce Superquark

I SERVIZI

Visita al Parco Nazionale di Yellowstone, negli Stati Uniti, in occasione dell'ultima puntata di Superquark. Durante l'estate, il parco pullula di vita animale tra uccelli e pesci che attendono la schiusa delle uova. Al loro seguito, lupi, grizzly e puma, in agguato per un sostanzioso banchetto a base di proteine. Come difendere la prole? Primo tema della serata, cause e rimedi della crescente epidemia di diabete di tipo due. A provocarlo, non tanto la genetica, quanto piuttosto le abitudini errate. Quali, nel servizio di Paolo Magliocco e Goilia De Francovich. Viaggio a Ravenna, con Alberto Angela sulle tracce di Giustiniano. In studio, Piero Angela e Paco Lanciano 'sperimentano' il foro di Cesare. E ancora, un tema di stretta attualità: come si studiano i terremoti? A un anno dai tragici eventi di Amatrice, le telecamere di Superquark tornano all'INGV per documentare le fasi di studio e monitoraggio di questi complessi fenomeni geologici. Quasi un miliardo e trecento milioni di persone parlano fluentemente in cinese: come si insegna in Italia la lingua degli ideogrammi? Ultima tappa, la fabbrica dove gli operai sono una minoranza: gli ingegneri, di contro, la fanno da padrona, in una perfetta sintesi dell'industria del futuro.

LE RUBRICHE

Dietro le quinte della storia con il professor Alessandro Barbero. La più antica Costituzione in Europa è la Magna Charta, concessa da Giovanni d'Inghilterra nel 1215. Il sovrano passò alla storia come un uomo ingrato e irrispettoso, niente a che vedere con il fratello Riccardo. Di fatto, egli acconsentì a emanare la Charta solo a seguito di una ribellione di alcuni baroni. Scienza in cucina con la dottoreessa Elisabetta Bernardi, in Spagna per una ricerca alquanto particolare: la scia è quella lasciata dalla passata di pomodoro. Psicologia delle bufale con Massimo Polidoro del Cicap, che mette in guardia dalle truffe su Internet. Questione di ormoni, con il professor Emmanuele Jannini alla scoperta delle pillole dell'amore. Quale la differenza tra le 'vecchie' e le 'nuove'?

© Riproduzione Riservata.