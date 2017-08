THE KOLORS/ La band alla ricerca di una identità artistica (Battiti Live)

The Kolors

IL NUOVO ALBUM PENSATO COME UNA PLAYLIST

Tanti protagonisti della musica italiana sono presenti questa sera nella tappa di Melfi nell’ambito della rassegna Battiti Live organizzata da Radio Norba, tra cui la giovane ma già affermata band dei The Kolors capitanata da Stash. Tra l’altro la band esplosa nell’edizione 2016 del talent Amici, in queste settimane sta ottenendo un enorme successo grazie al terzo album intitolato You ed uscito lo scorso 19 maggio. Nel corso di una recente intervista rilasciata alla rivista Io Donna, i the Kolors ed in particolare Stash ha voluto raccontare come sia nato questo nuovo lavoro discografico evidenziando il curioso parallelo con una playlist. Nello specifico il cantante ha dichiarato: “Significa prendere ispirazione da un modo di ascoltare la musica che è cambiato totalmente. Non mi riferisco all’avvento della tecnologia o dei lettori mp3, ma alle nuove piattaforme di streaming che danno la possibilità di creare la tua playlist in cui puoi mettere un paio di brani di Drake, alcuni di Beyoncé eccetera, mescolando generi e artisti. Soprattutto la produzione dell’album risponde a quella logica, non in maniera forzata, ma perché noi stessi ascoltiamo la musica così”.

LA RICERCA DI UNA IDENTITÀ

Stash e dei the Kolors, sono giustamente considerati tra gli astri nascenti più luminosi dello scenario musicale nostrano. Tuttavia, Stash ha più volte rimarcato la necessità di trovare una strada artistica ben precisa da seguire e quindi una identità. Nel corso della medesima intervista, il giovane interprete napoletano ha evidenziato come l’identità viene data dal pubblico anche se nell’ultimo album c’è una offerta artistica abbastanza variegata. Queste le parole di Stash a tal proposito: “Sarà chi ci ascolta a dire se ci riconosce dalla prima nota, è l’obiettivo di ogni gruppo. Diciamo che questa volta abbiamo reso il tutto più complicato, dato l’approccio di cui si parlava. Ma c’è un fil rouge che collega i vari pezzi e crea una continuità dal punto di vista delle liriche ed è l’argomento di fondo della title track You: un’osservazione quasi orwelliana della nostra epoca, del contesto storico, del momento che stiamo vivendo, bombardati, controllati dai social, dal web, da tutto ciò che condiziona le nostre scelte e addirittura ci fa perdere la lucidità rispetto a quello che davvero ci interessa come esseri umani. I social ci condizionano in tutto, dal vestire alla scelta di un locale dove andarsi a bere una birra, ma se scegliessimo che cosa fare in modo più autonomo, anziché seguire ciò che viene consigliato o di cui si parla bene su Internet, forse ci divertiremmo di più, chissà”.

