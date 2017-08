THOMAS/ Le prime date del suo tour (Battiti Live)

Battiti Live 2017

A NOVEMBRE INIZIA IL TOUR

Tra i tanti artisti che si esibiranno figura anche il nome del giovanissimo cantante italiano, Thomas Bocchimpani conosciuto anche semplicemente come Thomas. Thomas è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del talent di Canale 5, Amici, durante il quale nonostante i soli 16 anni di età ha saputo mettere in mostra una maturità artistica e comportamentale decisamente ragguardevole. In attesa di apprezzarlo tra poche ore sul palco dei Battiti Live, vi segnaliamo come nel prossimo mese di novembre per Thomas avrà inizio un atteso tour che lo porterà ad esibirsi in prestigiose strutture italiane. La sua avventura, nello specifico, prenderà il via l’11 novembre all’Atlantico di Roma per poi spostarsi il 12 novembre allo storico Fabrique di Milano. La prevendita è già partita e non è difficile immaginare un tutto esaurito.

TRA I POCHI AD APPREZZARE IL LAVORO DI MORGAN

Thomas Bocchimpani, come detto, è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del talent Amici di Maria De Filippi. Una edizione segnata da tantissimi colpi di scena come nel caso del polemico addio da parte del cantautore milanese Morgan, leader dei Bluvertigo. Proprio Thomas è stato uno dei pochi concorrenti a manifestare commenti positivi ed apprezzamenti verso il lavoro fatto da Morgan all’interno della scuola più famosa d’Italia. Infatti, in una intervista rilasciata a Vanity Fair al termine della propria avventura nel programma di Canale 5, Thomas ha evidenziato felicità per aver lavorato con Morgan. Nello specifico il giovae artista ha evidenziato: “Io non vivo l’eliminazione come una sconfitta. Il mio percorso artistico non è finito ad Amici, anzi, ora ne inizia un altro. Fino a qui sono cresciuto e sono certo che quello che ho imparato mi servirà anche fuori. Il contratto ottenuto con la Warner Music non è altro che un piacevole inizio. Morgan? Sarebbe stato bello continuare il percorso con i due direttori artistici, lui ed Emma. Entrambi avevano un sacco di cose da darci, da condividere e insegnarci. Sono molto felice di aver lavorato con lui, del lavoro fatto insieme. Mi fa piacere abbia intravisto sfumature della mia personalità e abbia cercato di lavorarle, per tirarle fuori”.

© Riproduzione Riservata.