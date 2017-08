Tiberio Timperi lascia lo studio/ A UnoMattina litiga sul terremoto col sindaco di Ischia e se ne va

Tiberio Timperi

Il terremoto a Ischia tiene ancora banco nei programmi di infotainment e diventa oggetto di dibattiti e discussioni molto accese. La polemica è scoppiata anche ad UnoMattina Estate quando Tiberio Timperi si è innervosito di fronte al Vincenzo Ferrandino, sindaco del Comune di Ischia (uno dei sei Comuni dell'isola) ancora una volta deciso nel condannare i toni apocalittici con cui la tv sta raccontando le conseguenze del sisma che ha provocato due morti e diversi feriti. Il Primo Cittadino non ha infatti ma lasciato la parola, intenzionato a ribadire quel che ritiene essere stato detto con troppa leggerezza nelle ultime ore, riferendosi alla quantità di danni al patrimonio edilizio dell'isola e alla percentuale di abusivismo edilizio.

CAOS A UNOMATTINA ESTATE: IL CONDUTTORE LITIGA IN DIRETTA E VA VIA

Tiberio Timperi non riesce a controbattere e di fronte all'ostinazione del Sindaco decide di alzarsi e lasciare momentaneamente la scena. Rientrato in scena poco dopo, non riuscendo a contenere l'ospite, il conduttore chiederà alla regia di chiudere l'audio all'ospite e di rivolgersi ai telespettatori. Ricordiamo che con il 52,92% e circa 10 punti di vantaggio sul suo diretto avversario, Enzo Ferrandino ha ottenuto la fascia tricolore al primo turno nelle elezioni che si sono svolte a giugno 2017. Quello che nell’ultimo decennio è stato in maniera ininterrotta occupato da Giosi Ferrandino, principale sponsor politico del vicesindaco uscente. Negli ultimi giorni è protagonista in molte trasmissioni per raccontare, purtroppo, i fatti tragici di Ischia.

