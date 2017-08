Una vita/ Anticipazioni puntata 23 agosto: Pablo perderà l'uso delle gambe?

una vita, anticipazioni

Siamo ormai a metà settimana e Una Vita continua ad andare avanti a grandi passi grazie alla sua versione "xxl" in onda ormai da qualche giorno. La soap spagnola ci ha regalato momenti d'amore che da tanto mancavano sugli schermi nonostante la parentesi, mai molto romantica, di Leandro e Juliana. In questi giorni è successo di tutto ma, in particolare, abbiamo visto Teresa e Mauro finalmente insieme per lasciarsi andare alla passione in una camera d'albergo. I due sono tornati alle loro vite consapevoli di tanto amore ma, anche, che ci sono situazioni da affrontare. Mauro sembra deciso a lasciare la moglie che arriverà a farlo pedinare per scoprire la verità sui suoi tradimenti fino all'ammissione che l'unica donna della sua vita è proprio la maestra. Quest'ultima, invece, è pronta a chiudere i rapporti con lui non volendo affrontare un futuro da amante e di incontri clandestini. Il dramma, però, è dietro l'angolo e non per la coppia in particolare, ma per la famiglia Hidalgo.

DALL'AMORE ALLE TRAGEDIE, COSA SUCCEDERÀ A PABLO?

Se quello che è successo a Maximiliano nei mesi scorsi non fosse già abbastanza, la bella Leonor rischierà di perdere anche suo marito Pablo. L'ex garzone della sartoria adesso è un fantino ma, quanto pare, proprio questo suo nuovo impiego lo metterà nei guai a causa di un disastroso incidente che lo ridurrà in fin di vita in un letto di ospedale. Lo stesso incidente potrebbe spazzare via il suo sogno di sempre visto che, da una prima diagnosi, c'è la possibilità che Pablo perda l'uso delle gambe e sia costretto a dire addio alla sua professione di fantino. Chi lo conosce sa bene che il giovane fratello di Manuela non si acconterà di una vita a metà, cosa succederà a quel punto?

© Riproduzione Riservata.