Uomini e Donne/ Anticipazioni: convivenza in arrivo per Luca Onestini e Soleil Sorgè (Trono Classico)

Soleil Sorgè, ex protagonista di Uomini e Donne

Forse in pochi avrebbero scommesso sull’amore che lega Luca Onestini alla Bella Soleil Sorge, eppure i due protagonisti del trono classico continuano a stupire i tanti follower giorno dopo giorno con una storia d’amore che non conosce crisi. Immuni alle tante critiche ricevute nelle ultime settimane, infatti, i Sorgestini hanno superato con destrezza anche le voci di chi, qualche tempo fa, li dava già per separati, con buona pace dei detrattori, che si sono dovuti arrendere di fronte alla loro indiscussa serenità. Messe da parte tutte le polemiche, i due fidanzatini continuano a guarare il futuro con serenità e di recente, in un video pubblicato sulle IG Stories, hanno raccontato ai loro fan di essere sul punto di prendere casa assieme a Bologna. Luca Onestini e Soleil Sorge, quindi, sono pronti a fare un passo in avanti e portare la loro relazione al livello successivo. Sentiremo presto parlare di nozze? Per saperlo, sarà necessario attendere ancora un po’, dal momento che i due, fra qualche settimana, dovranno superare una prova che potrebbe mettere a repentaglio la serenità della loro relazione: l’ingresso dell’ex tronosta nella casa del Grande Fratello.

LUCA ONESTINI, IN UN VIDEO PAROLE D'AMORE PER LA SUA SOLEIL

Nuovi progetti in cantiere per Luca Onestini, che secondo i tanti rumors, fra qualche settimana lascerà la sua bella Soleil per fare il suo ingresso nel mondo delle celebrità direttamente dalla porta principale. Per l’ex tronista, infatti, stanno per aprirsi le porte della casa del Grande Fratello, un’occasione unica per la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Cosa ne sarà del suo rapporto con la Sorgè? A sollevare tanti dubbi dei fan è stato lo stesso Onestini, che in un video recente ha confessato ai suoi numerosissimi follower un aspetto di Soleil che potrebbe mettere in difficoltà la sua lunga permanenza nella casa di Cinecittà: “Sinceramente pensavo di essere io quello geloso della coppia, invece è lei. Non pensavo!”. I due ex protagonisti del trono classico si lasceranno travolgere dalla lunga separazione che li aspetta o per loro la lontananza sarà soltanto un banco di prova? L’ex corteggiatore non sembra avere alcun dubbio e, consapevole delle qualità della sua fidanzata, è certo che niente e nessuno potrà mai rovinare il loro rapporto. Ecco, in particolare, cosa ha detto della sua fidanzata in un video pubblicato di recete su IG Stories: “È molto in gamba, simpatica, delle volte ci mettiamo e parliamo anche tutta la notte. È una cosa che non capita spesso di trovarsi così bene con una persona!”.

