Uomini e Donne/ Anticipazioni e news: un nuovo amore per Barbara De Santi: “Se non ci fossi tu” (trono over)

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Barbara De Santi, amatissima dama delle precedenti stagioni di Uomini e Donne, ha finalmente trovato l’amore. La notizia, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, è trapelata nelle ultime settimane sui social, dove l’affascinante ex protagonista del trono over si è lasciata immortalare assieme a un uomo misterioso. Il cavaliere in questione, ormai da molti giorni, non fa che condividere messaggi d’amore per la sua dama, che da parte sua ricambia i suoi sentimenti con grande trasporto. Qualche ora fa, in particolare, sul profilo ufficiale di Barbara De Santi è stata pubblicata una dedica, che racchiude un messaggio contenuto in una delle canzoni più amate di Marco Mengoni: "Ti riparerò da inganni e maldicenze. E ti abbraccerò per darti forza sempre". Barbara De Santi”, si legge sui social e la dama, profondamente innamorata, ha replicato con le seguenti parole: “Grazie. Se non ci fossi tu”. Barbara De Santi ha quindi trovato la felicità fra le braccia del suo nuovo amore. Riuscirà la sua storica nemica, Gemma Galgani, a seguire il suo esempio?

ANCHE MICHELE D'AMBRA NELLA NUOVA EDIZIONE?

Il celebre motto che recita “mai una gioia”, di recente tornato alla ribalta grazie a Gemma Galgani, sembra aver coinvolto un po’ tutti gli ex protagonisti del trono over, che a quanto pare hanno passato l’estate appena trascorsa da single. Dopo l’idillio iniziale, infatti, Gemma Galgani ha messo fine alla sua storia con Marco Firpo, ma la stessa sorte è toccata anche al suo ex Giorgio Manetti, che a dispetto delle segnalazioni delle scorse settimane, attualmente potrebbe non essere accompagnato da una dama. Non è difficile ipotizzare, quindi, che molto presto ritroveremo il trio al gran completo nel parterre di Uomini e donne, dove sarà possibile assistere a bisticci, accuse e polemiche senza fine. Fra gli ex di Gemma Galgani, rivedremo anche Michele D’Ambra? Il cavaliere, dopo la presunta liaison poi smentita con Barbara De Santi è attualmente single, lo conferma uno degli stati pubblicati di recente su Facebok: "Un giorno senza amore non è mai un giorno in più... semplicemente un giorno in meno!" Buongiornissimo amici miei cari”. Le sue parole, infatti, sembrano confermare, in qualche modo, l’assenza di una dama nella sua vita. Rivedremo Michele D’Ambra nella prossima stagione del dating show Canale 5 o la sua avventura televisiva si è conclusa lo scorso anno con il due di picche di Gemma Galgani? Per scoprirlo, non resta che attendere le prossime registrazioni, che come noto ormai da qualche settimana, avranno inizio fra pochi giorni. Se vi siete persi il post di Michele D’Ambra, potete cliccare qui e visualizzarlo direttamente su Facebook.

