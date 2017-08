007 - VENDETTA PRIVATA/ Su Rai Movie il film con Timothy Dalton (oggi, 24 agosto 2017)

film di genere spionaggio per la prima serata di Rai Movie

JOHN GLEN ALLA REGIA

007 - Vendetta privata, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 24 agosto 2017 alle ore 21.10. La pellicola rappresenta il sedicesimo episodio cinematografico dell'epopea dedicata all'agente 007 più famoso al mondo, James Bond. È inoltre l'ultimo film della serie diretto da John Glen. A vestire i panni di 007 è l'attore Timothy Dalton, che interpreterà Bond per l'ultima volta, inoltre, il cast presenta diverse conferme come Robert Brown e Desmond Llewelyn. Tra gli ultimi ruoli di successo ricoperti da Dalton ricordiamo la sua partecipazione a film come The tourist e Hot Fuzz, il titolo del film, che in inglese diventa Licente to kill, avrebbe dovuto inizialmente essere Licence Revoked, la produzione decise però di abbandonare l'idea, temendo che il pubblico potesse non comprenderne a pieno il senso. La traduzione letterale del titolo nella nostra lingua (Licenza di uccidere) era già stata utilizzata per la versione italiana del primo film dell'epopa cinematografica su James Bond. Si decise dunque di scegliere il titolo 007 - Vendetta privata. Per la trama del film si fece riferimento a diverse opere letterarie di Ian Fleming, cosa che non accadrà più a partire dai film successivi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM DI SPIONAGGIO

Nel sedicesimo capitolo della saga, James Bond è in Florida in veste di testimone al matrimonio di Felix. Ma qualcosa va storto. Infatti, Felix e Bond vengono informati dell'arrivo di Sanchez, un pericoloso trafficante di droga. Felix non perde tempo e decide di tentare il tutto per tutto pur di catturare finalmente Sanchez. Per farlo chiede l'aiuto di Bond ma Sanchez, in qualche modo, riesce a fuggire a bordo del suo jet privato. I due agenti speciali però riescono a bloccare la fuga del trafficante. Ma Sanchez è più astuto dei due e fugge ancora una volta. In più cattura Felix e lo tortura con l'aiuto di un branco di squali.

L'uomo non viene ucciso ma riporterà ferite in tutto il corpo. Sanchez, inoltre, uccide la moglie del povero agente. Bond è più che mai deciso a vendicare la sorte del suo amico ma viene redarguito da M, che gli ricorda che il caso non è di competenza del MI6. Così l'agente 007 si dimette ed inizia ad indagare per conto suo, anche grazie all'aiuto di Q e della collega di Felix. Bond si infiltra nella gang di Sanchez, riuscendo ad innescare un sottile meccanismo grazie al quale i vari componenti della banda arrivano ad eliminarsi l'uno con l'altro. L'ex agente 007 verrà però presto scoperto da uno dei soci di Sanchez che, una volta notata la presenza di Bond, scappano nel bel mezzo del deserto. Bond, assieme alla collega di Felix, inseguono i criminali. Finalmente l'agente e Sanchez si affrontano a viso aperto e nello scontro, Bond ha la meglio.

